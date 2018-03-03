Пенелопа Крус и Андрей Звягинцев получили французский «Оскар»

Премией «Сезар» за выдающиеся заслуги в развитии кинематографа была награждена знаменитая актриса Пенелопа Крус. Французская актриса Марион Котийяр, которой выпала честь наградить подругу, произнесла трогательную речь: «Твоя работа в ленте Педро Альмодовара "Возвращение" просто бесподобна, это высшее достижение в женской роли в мировом кинематографе. Ты гигантская актриса мирового масштаба, ты звезда, ты великолепна и лучезарна». Свою речь Котийяр закончила на испанском, добавив «Я люблю тебя». В ответ Крус призналась, что не надеялась однажды получить знаменитую французскую кинопремию, а также поблагодарила Педро Альмодовара: «Ты именно своим талантом, вдохновением и творческой страстью привлек меня в кинематограф. Я очень благодарна, что ты уделяешь много внимания женщинам, прославляя их в своих лентах».