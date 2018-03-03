Пенелопа Крус и Андрей Звягинцев получили французский «Оскар»
Пока весь мир трепетно замер в ожидании результатов премии «Оскар», которая состоится в ночь с 4 на 5 марта, вечером 2 марта в Париже Академия искусств и технологий кинематографа вручила статуэтки премии «Сезар». В этом году статуэткой «Сезар» впервые был отмечен российский фильм — им стала лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь», номинированная на «Лучший фильм на иностранном языке». Примечательно, что картина обошла таких номинантов, как американский «Ла-Ла-Ленд», британский «Дюнкерк» и шведский «Квадрат». К сожалению, Андрей Звягинцев не смог лично получить статуэтку «Сезар», поскольку находится в Лос-Анджелесе в преддверии «Оскара».
Премией «Сезар» за выдающиеся заслуги в развитии кинематографа была награждена знаменитая актриса Пенелопа Крус. Французская актриса Марион Котийяр, которой выпала честь наградить подругу, произнесла трогательную речь: «Твоя работа в ленте Педро Альмодовара "Возвращение" просто бесподобна, это высшее достижение в женской роли в мировом кинематографе. Ты гигантская актриса мирового масштаба, ты звезда, ты великолепна и лучезарна». Свою речь Котийяр закончила на испанском, добавив «Я люблю тебя». В ответ Крус призналась, что не надеялась однажды получить знаменитую французскую кинопремию, а также поблагодарила Педро Альмодовара: «Ты именно своим талантом, вдохновением и творческой страстью привлек меня в кинематограф. Я очень благодарна, что ты уделяешь много внимания женщинам, прославляя их в своих лентах».
Гости церемонии поддержали протест против насилия и выразили поддержку женщинам, пострадавшим от домогательств, прикрепив к нарядам белые ленточки. Инициаторами акции выступили актриса и режиссер Тони Маршалл, актриса и продюсер Жюли Гайе, а также ассоциация La Fondation des Femmes («Женский фонд»).
Мы публикуем список лауреатов премии «Сезар — 2018» в главных номинациях:
- «Лучший фильм» — «120 ударов в минуту»
- «Лучший режиссер» — Альбер Дюпонтель, «До свидания там, наверху»
- «Лучшая актриса» — Жанна Балибар, «Барбара»
- «Лучший актер» — Сванн Арло, «Мелкий фермер»
- «Приз зрительских симпатий» — «Возьми меня штурмом»
Фото: globallookpress, eastnews