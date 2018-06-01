Очаровательные дочки Киркорова, Михайлова, Пересильд и других знаменитостей блеснули на «Балу принцесс»

31 мая в сказочных декорациях из любимых детских мультфильмов состоялся дебютный показ детских платьев SASHA KIM, приуроченный к 5-летию юного дизайнера бренда Саши Ким.
Открыла показ 6-летняя Алла-Виктория Киркорова, которую пришли поддержать ее папа Филипп и брат Мартин-Кристин. На подиум также вышли дочка Жасмин Маргарита Шор, дочки Стаса и Инны Михайловых Иванна и Мария, дочки Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна и Мария, девочки Яны Батыршиной, Ирины Слуцкой, Расима и Аллы Акперовых и других знаменитостей.
Первый день ЛЕТА 2018 , мы красиво отметили всей семьёй во главе с моей дочкой АЛЛОЙ ВИКТОРИЕЙ @allavictoriyakirkorova , эффектно открывшей в роскошном платье Детский Модный показ чудной САШИ КИМ @sashakimofficial @evgenya.kim !!! Ну а мы ,с ее братом МАРТИНОМ @martinkirkorov и моим наследником поддержали ее аплодисментами в зале, вместе с любимой бабушкой Мари , @rybak.tatyiana и @odintsovaprtrend 👏👏👏👏👏!!!! Look by @gucci Style by @arsenairapetov Photo&video by @phot.on #сашаким #аллавикториякиркорова #детскаямода #красотаспасетмир
Алексей Учитель очень трогательно волновался, ожидая выхода на подиум своих малышек. Да и другие звездные родители с удовольствием снимали детей на видео, фотографировались и обсуждали последние новости, а также, разумеется, присматривались к ярким обновкам в гардероб своих юных принцесс.
Фото: пресс-служба