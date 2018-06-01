Очаровательные дочки Киркорова, Михайлова, Пересильд и других знаменитостей блеснули на «Балу принцесс»

31 мая в сказочных декорациях из любимых детских мультфильмов состоялся дебютный показ детских платьев SASHA KIM, приуроченный к 5-летию юного дизайнера бренда Саши Ким.

Открыла показ 6-летняя Алла-Виктория Киркорова, которую пришли поддержать ее папа Филипп и брат Мартин-Кристин. На подиум также вышли дочка Жасмин Маргарита Шор, дочки Стаса и Инны Михайловых Иванна и Мария, дочки Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна и Мария, девочки Яны Батыршиной, Ирины Слуцкой, Расима и Аллы Акперовых и других знаменитостей.