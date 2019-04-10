Нюша в мини, Лобода в летнем, Лазарев в total black: звезды собрались на гала-ужине МУЗ-ТВ и первыми узнали имена номинантов на премию телеканала

В минувшую среду, 10 апреля, в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное «Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет!». На гала-ужине были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Анна Седокова, Филипп Киркоров, Кети Топурия и многие другие.

Недавно ставшая мамой Нюша не побоялась надеть мини, Светлана Лобода выбрала яркий наряд, дополнив его солнцезащитными очками, а Сергей Лазарев, который готовится представить страну на «Евровидении», выбрал элегантный костюм.

Звезды первыми узнали, кто из них и коллег номинирован этом году на премию «Муз-ТВ 2019».

Лучший исполнитель: Валерий Меладзе, Дима Билан, Леонид Агутин, Макс Барских, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров

Лучшая исполнительница: Светлана Лобода, Ани Лорак, Валерия, Вера Брежнева, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина.

Лучший хип-хоп/ R'n'B проект: Feduk, Баста, Джиган, Элджей.

Лучший рок-исполнитель: «Би-2», Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», «Ленинград», «Мумий Тролль», Наргиз Закирова.

Лучшее женское видео: Анна Седокова — «Шантарам», Анна Семенович — «Стори», Зара — «Негордая», Ирина Дубцова — «Факт», Ольга Бузова — «Wi-Fi», Полина Гагарина — «Выше Головы», Юлианна Караулова — «Маячки».

Лучшее мужское видео: Alekseev — «Навсегда», Эмин Агаларов — «Сердце пополам», Matrang — «Медуза», Валерий Меладзе и M-Band — «Мама, не горюй!», Артур Пирожков — «Чика», Звонкий — «Голос».

Лучшее видео: Little Big — «Skibidi», Светлана Лобода — «Superstar», Ани Лорак — «Сон», Дима Билан — «Молния», Елена Темникова — «Не модные», Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий».

Лучшая песня на иностранном языке: Эмин Агаларов — «Got Me Good», Little Big — «Skibidi» Malfa — «So long», Maruv & Boosin — «Drunk Groove», Леонид Руденко — «Love & Lover» (feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique).

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Текст: Роза Ветрова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru