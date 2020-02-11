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Нюша в алом мини-топе, элегантная Юлия Барановская и другие знаменитости на pre-party фестиваля «ЖАРА»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

В 2020 году музыкальный фестиваль Эмина Агаларова впервые пройдет на Красной Поляне в Сочи.

В Сочи состоялась pre-party музыкального фестиваля «ЖАРА». На вечеринку прибыли Эмин Агаларов с женой Аленой Гавриловой, Юлия Барановская, Нюша, Митя Фомин, группы «Фабрика» и Mband и другие артисты.

Для участия в мероприятии певица Нюша выбрала смелый и запоминающийся наряд. Артистка позировала в белоснежном брючном костюме и алом мини-топе, который в очередной раз подчеркнул, что певица быстро обрела идеальную фигуру после рождения дочери.

Нюша

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Юлия Барановская, которая станет ведущей шоу на Красной Поляне, вышла в свет в элегантном total black образе. На красной дорожке она позировала в асимметричном черном платье с одним рукавом. Стилисты подобрали для Юлии прическу в стиле кинодивы 60-х.

Юлия Барановская

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Организатор фестиваля «ЖАРА» — певец и продюсер Эмин Агаларов не скрывал нежных чувств к жене Алене Гариловой.

Эмин Агаларов, Алена Гаврилова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Певица Kaya на pre-party фестиваля «ЖАРА» появилась в водолазке-сетке, черном бра и лаковых узких брюках.

Kaya

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

14 марта 2020 года «ЖАРА» впервые пройдет на Красной Поляне в Сочи. Затем российские артисты выступят артисты выступят Монте-Карло, Германии, Азербайджане, Турции и многих других странах. Годя для фестиваля обещает быть по-настоящему жарким.

Напомним, что в 2019-м фестиваль Эмина Агаларова впервые состоялся в Дубае.

14 марта 2020 года впервые фестиваль ЖАРА пройдет в Сочи на Курорте Красная Поляна. Новая площадка курорта WOW Arena примет около 3 000 поклонников фестиваля. На фестивале выступят Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Эмин, Егор Крид, CYGO, «Дискотека Авария», Звонкий, Мари Краймбрери, Глюк’oZа, Жасмин и другие артисты.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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