Нюша в алом мини-топе, элегантная Юлия Барановская и другие знаменитости на pre-party фестиваля «ЖАРА»

В Сочи состоялась pre-party музыкального фестиваля «ЖАРА». На вечеринку прибыли Эмин Агаларов с женой Аленой Гавриловой, Юлия Барановская, Нюша, Митя Фомин, группы «Фабрика» и Mband и другие артисты.

Для участия в мероприятии певица Нюша выбрала смелый и запоминающийся наряд. Артистка позировала в белоснежном брючном костюме и алом мини-топе, который в очередной раз подчеркнул, что певица быстро обрела идеальную фигуру после рождения дочери.