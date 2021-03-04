Нюша и Ханна устроили битву белоснежных платьев-жакетов на препати «ЖАРА Music Awards»

Молодая мама Нюша дополнила свое белоснежное платье-жакет в классическом стиле колготками со стразами, массивными серьгами и блестящими открытыми туфлями. А вот Ханна решила усилить контраст и подобрала к сексуальному белому платью-жакету нарочито грубые ботинки на толстой подошве. Образы получились настолько эффектными, что сложно даже определиться в предпочтениях.

Телеведущая Юлия Барановская появилась на красной дорожке в мини-платье с анималистичным принтом. Дополнила свой вечерний образ многодетная мама массивными серьгами и туфлями на каблуках, украшенные стразами. Волосы Юлия предпочла уложить в аккуратный пучок, оформив несколько прядей у лица в виде ассиметричной челки.