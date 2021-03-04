Нюша и Ханна устроили битву белоснежных платьев-жакетов на препати «ЖАРА Music Awards»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Музыкальная премия «Жара Music Awards» состоится в апреле и обещает вновь порадовать зрителей не только эффектными музыкальными номерами, но и необычными образами. И чтобы скрасить ожидание, организаторы премии 3 марта собрали знаменитостей на закрытой препати в ресторане Cafemilano. Вечеринку посетили Нюша, Ханна, Юлия Барановская, Artik & Asti, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Анита Цой, Эмин Агаларов, Яна Кошкина и многие другие. Молодые исполнительницы Ниша и Ханна, не сговариваясь появились на мероприятии в total white, устроив негласную битву образов.
Молодая мама Нюша дополнила свое белоснежное платье-жакет в классическом стиле колготками со стразами, массивными серьгами и блестящими открытыми туфлями. А вот Ханна решила усилить контраст и подобрала к сексуальному белому платью-жакету нарочито грубые ботинки на толстой подошве. Образы получились настолько эффектными, что сложно даже определиться в предпочтениях.
Телеведущая Юлия Барановская появилась на красной дорожке в мини-платье с анималистичным принтом. Дополнила свой вечерний образ многодетная мама массивными серьгами и туфлями на каблуках, украшенные стразами. Волосы Юлия предпочла уложить в аккуратный пучок, оформив несколько прядей у лица в виде ассиметричной челки.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
На мероприятие заглянула и группа Artik & Asti. Поддержать новоиспеченную супругу, солистку группы, пришел и ее муж — бизнесмен Станислав Юркин. Пара не скрывала чувств и активно позировала на камеру.
Дочь Григория Лепса Ева тоже побывала на мероприятии, исполнив в составе группы COSMOS girls трек «Я худею», а также с удовольствием позируя фотографам.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Среди гостей вечера можно было заметить популярную исполнительницу Любовь Успенскую, которая подчеркнула свою стройную фигуру трикотажным мини-платьем неонового оттенка с впечатляющими вырезами в зоне декольте и на плечах. Дополнила певица свой образ высокими черными сапогами и сдержанным макияжем с акцентом на глаза.
Больше звездных образов можно найти в нашей галерее!
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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