logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Новый челлендж»: зачем родители заставляют детей биться головой об стену

Вызов набирает все большую популярность в Сети.

Чем больше у людей возможности делиться друг с другом новостями, тем чаще они это делают: раньше, находясь вдалеке друг от друга, в письмах писали только о важных событиях, однако теперь весь мир может не только в одно мгновение написать или рассказать обо всем, что происходит в данную секунду, но и даже показать. Этим пользуются люди, которые заводят новые тренды и так называемые «челленджи» — новый жанр видеороликов, в котором люди выполняют определенное задание на камеру.

Интернетный флешмоб «Get that money challenge» набирает все большую популярность в Сети, и чем больше людей к нему присоединяется, тем больше возникает вопросов. Например, зачем?

Суть вызова заключается в следующем: ребенок, который хочет получить деньги или кредитную карточку друга или родственника, должен поймать ее головой. Как правило, долгожданный подарок скользит по стене, начиная свой путь чуть выше головы «игрока». Звучит, может, и весело, однако в игре принимают участие в основном маленькие дети и их родители.

Что будет делать, например, 5-летний ребенок с банковской картой, не уточняется, однако то, что он в попытке заполучить свой выигрыш с силой бьется головой об стену, понятно и по видео, и по звуку от удара.

Несмотря на то, что взрослые и дети, как правило, смеются после челленджа, никто из потенциальных «миллионеров» желанные деньги и карточки так и не поймал.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

Видео: Twitter

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...