«Новый челлендж»: зачем родители заставляют детей биться головой об стену

Чем больше у людей возможности делиться друг с другом новостями, тем чаще они это делают: раньше, находясь вдалеке друг от друга, в письмах писали только о важных событиях, однако теперь весь мир может не только в одно мгновение написать или рассказать обо всем, что происходит в данную секунду, но и даже показать. Этим пользуются люди, которые заводят новые тренды и так называемые «челленджи» — новый жанр видеороликов, в котором люди выполняют определенное задание на камеру.

Интернетный флешмоб «Get that money challenge» набирает все большую популярность в Сети, и чем больше людей к нему присоединяется, тем больше возникает вопросов. Например, зачем?