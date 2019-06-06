«Новый челлендж»: зачем родители заставляют детей биться головой об стену

Чем больше у людей возможности делиться друг с другом новостями, тем чаще они это делают: раньше, находясь вдалеке друг от друга, в письмах писали только о важных событиях, однако теперь весь мир может не только в одно мгновение написать или рассказать обо всем, что происходит в данную секунду, но и даже показать. Этим пользуются люди, которые заводят новые тренды и так называемые «челленджи» — новый жанр видеороликов, в котором люди выполняют определенное задание на камеру.
Интернетный флешмоб «Get that money challenge» набирает все большую популярность в Сети, и чем больше людей к нему присоединяется, тем больше возникает вопросов. Например, зачем?
Get that money challenge 😂😂😂🤣😭 pic.twitter.com/yogkw4ndCA— kayla (@_kayladyer) 2 июня 2019 г.
Суть вызова заключается в следующем: ребенок, который хочет получить деньги или кредитную карточку друга или родственника, должен поймать ее головой. Как правило, долгожданный подарок скользит по стене, начиная свой путь чуть выше головы «игрока». Звучит, может, и весело, однако в игре принимают участие в основном маленькие дети и их родители.
Что будет делать, например, 5-летний ребенок с банковской картой, не уточняется, однако то, что он в попытке заполучить свой выигрыш с силой бьется головой об стену, понятно и по видео, и по звуку от удара.
Get that money challenge 😭💰. My brother said if my nephew catches his credit card with his head, he can buy whatever he wants 😂🤦🏾♂️😭 pic.twitter.com/Bsy6I4KrPs— TJ Burnett (@TSeason22) 28 мая 2019 г.
Несмотря на то, что взрослые и дети, как правило, смеются после челленджа, никто из потенциальных «миллионеров» желанные деньги и карточки так и не поймал.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/shutterstock
Видео: Twitter
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