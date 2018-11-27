Новоиспеченный отец Сергей Безруков представил свой фильм «Заповедник»

Буквально пару дней назад 45-летний актер Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз. Но это радостное событие не помешало знаменитости появиться на премьере нового фильма «Заповедник», в котором он сыграл главную роль, а автором картины стала его супруга Анна Матисон.

Сергей и его коллега Гоша Куценко с удовольствием представили музыкальную драму звездным гостям, среди которых были Ирина Рахманова, Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной, Иван Николаев, Анетта Орлова и другие.