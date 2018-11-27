Новоиспеченный отец Сергей Безруков представил свой фильм «Заповедник»

Буквально пару дней назад 45-летний актер Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз. Но это радостное событие не помешало знаменитости появиться на премьере нового фильма «Заповедник», в котором он сыграл главную роль, а автором картины стала его супруга Анна Матисон.
Сергей и его коллега Гоша Куценко с удовольствием представили музыкальную драму звездным гостям, среди которых были Ирина Рахманова, Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной, Иван Николаев, Анетта Орлова и другие.
«Заповедник» снят по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник», действие которой перенесено в наши дни. Константин — автор песен и виртуозный гитарист, который сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? Тем не менее Заповедник на то и Заповедник, чтобы собраться с мыслями и попытаться изменить жизнь.
Фильм выходит на российские экраны 6 декабря. Купить билеты можно будет здесь.
Фото: Starface
Видео: Youtube.com / SonyPicturesRU