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«Новая волна»: звезды зажгли под хиты Преснякова и выбрали первых лидеров конкурса молодых исполнителей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков

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В Сочи продолжается фестиваль «Новая волна — 2018».

6 сентября в рамках Международного конкурса молодых исполнителей и фестиваля «Новая волна — 2018» участники вновь продемонстрировали свои способности, и строгое звездное жюри определило первых лидеров. В первую пятерку вошли Геворг Арутюнян из Армении, Дан Розин и Дарья Антонюк из России, Demy из Греции и Эмиль Кадыров из Азербайджана.

А завершил этот день творческий вечер Владимира Преснякова, которого знаменитые друзья поздравили с юбилеем. Его хиты перепели множество артистов — от супруги Натальи Подольской до Григория Лепса и Димы Билана.

На красной дорожке также появились Алсу, Ани Лорак, Ирина Дубцова и Алексей Воробьев (которых подозревают в страстном романе), Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, его очаровательные дети Алла-Виктория и Мартин, а также другие селебрити.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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