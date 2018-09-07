«Новая волна»: звезды зажгли под хиты Преснякова и выбрали первых лидеров конкурса молодых исполнителей

6 сентября в рамках Международного конкурса молодых исполнителей и фестиваля «Новая волна — 2018» участники вновь продемонстрировали свои способности, и строгое звездное жюри определило первых лидеров. В первую пятерку вошли Геворг Арутюнян из Армении, Дан Розин и Дарья Антонюк из России, Demy из Греции и Эмиль Кадыров из Азербайджана.

А завершил этот день творческий вечер Владимира Преснякова, которого знаменитые друзья поздравили с юбилеем. Его хиты перепели множество артистов — от супруги Натальи Подольской до Григория Лепса и Димы Билана.