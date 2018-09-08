«Новая волна»: Кети Топурия, Филипп Киркоров и другие звезды на творческом вечере Ирины Аллегровой

Стоит отметить, что за несколько дней до старта «Новой волны» Ирина Аллегрова сильно простудилась, но на своем творческом вечере певица отдала всю свою энергию залу. «Императрице» и «Страннику» подпевал весь New Wave Hall, а еще артистка представила на суд зрителям новую песню «Воспоминание», написанную Игорем Крутым и Ириной Билык.