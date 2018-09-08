«Новая волна»: Кети Топурия, Филипп Киркоров и другие звезды на творческом вечере Ирины Аллегровой

7 сентября в рамках «Новой волны» прошел творческий вечер Ирины Аллегровой, самые известные хиты которой исполнили именитые звезды шоу-бизнеса. Среди участников вечера Кети Топурия и группа A’Studio, Жасмин, Лолита Милявская, Диана Арбенина, Дима Билан, Игорь Николаев. Песня «Привет, Андрей» прозвучала в версии группы A’Studio, Artik & Asti исполнили «Фотографию 9х12», Славе «досталась» «Угонщица», а Филипп Киркоров вышел на сцену, чтобы спеть «Сквозняки», песню, которую, по признанию артиста, очень любила его мама.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru_
Стоит отметить, что за несколько дней до старта «Новой волны» Ирина Аллегрова сильно простудилась, но на своем творческом вечере певица отдала всю свою энергию залу. «Императрице» и «Страннику» подпевал весь New Wave Hall, а еще артистка представила на суд зрителям новую песню «Воспоминание», написанную Игорем Крутым и Ириной Билык.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru