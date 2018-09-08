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«Новая волна»: Кети Топурия, Филипп Киркоров и другие звезды на творческом вечере Ирины Аллегровой

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Аллегрова и Игорь Крутой

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Четвертый день Международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна» был посвящен императрице российской сцены.

7 сентября в рамках «Новой волны» прошел творческий вечер Ирины Аллегровой, самые известные хиты которой исполнили именитые звезды шоу-бизнеса. Среди участников вечера Кети Топурия и группа A’Studio, Жасмин, Лолита Милявская, Диана Арбенина, Дима Билан, Игорь Николаев. Песня «Привет, Андрей» прозвучала в версии группы A’Studio, Artik & Asti исполнили «Фотографию 9х12», Славе «досталась» «Угонщица», а Филипп Киркоров вышел на сцену, чтобы спеть «Сквозняки», песню, которую, по признанию артиста, очень любила его мама.

Филипп Киркоров

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru_

Стоит отметить, что за несколько дней до старта «Новой волны» Ирина Аллегрова сильно простудилась, но на своем творческом вечере певица отдала всю свою энергию залу. «Императрице» и «Страннику» подпевал весь New Wave Hall, а еще артистка представила на суд зрителям новую песню «Воспоминание», написанную Игорем Крутым и Ириной Билык.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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