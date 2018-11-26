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Новая «ВИА Гра», Диана Гурцкая, Николай Басков, Валерия и другие звезды помогли «МУЗ-ТВ» установить новый рекорд

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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«ВИА Гра»

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Знаменитости поучаствовали в спецпроекте канала «МУЗ-ТВ».

В эти выходные в прямом эфире «МУЗ-ТВ» прошел 22-часовой концерт в честь 22-летия телеканала. Артисты, в числе которых были Валерия, Николай Басков, обновленный в этом году состав «ВИА Гры», Дима Билан, Сергей Лазарев, «Дискотека Авария», MBAND, Джиган,  «Город 312», Виктория Дайнеко, Emin, Ирина Дубцова, Катя Лель, Рита Дакота, Лада Дэнс, «Блестящие», Иванушки International, Жасмин и многие-многие другие (всего более 70 артистов) выступали на сцене столичного ТРК Vegas и участвовали в съемках в студии. Зрителями живого концерта стали более 80 тысяч посетителей торгового центра и миллионы телезрителей по всей стране.

Помимо привычных талантов звезды продемонстрировали неожиданные: расписывали футболки в fashion-зоне, готовили праздничный салат оливье (всего звезды нашинковали  50 килограммов продуктов) и угощали им гостей — посетителей концерта.

Во время марафона генеральным директором МУЗ-ТВ Арманом Давлетяровым была запущена эстафета #поцелуйМУЗТВ, которую с радостью подхватили звезды: Дима Билан, Николай Басков, «Дискотека Авария», Рита Дакота и многие другие.

В итоге основатель и главный редактор «Книги Рекордов России» Станислав Коненко зарегистрировал рекорд и вручил команде канала диплом, доказывающий, что это мероприятие стало «Самым продолжительным музыкально-развлекательным телешоу — 22 часа в прямом эфире».

Фото: архивы пресс-служб

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