Новая «ВИА Гра», Диана Гурцкая, Николай Басков, Валерия и другие звезды помогли «МУЗ-ТВ» установить новый рекорд

В эти выходные в прямом эфире «МУЗ-ТВ» прошел 22-часовой концерт в честь 22-летия телеканала. Артисты, в числе которых были Валерия, Николай Басков, обновленный в этом году состав «ВИА Гры», Дима Билан, Сергей Лазарев, «Дискотека Авария», MBAND, Джиган, «Город 312», Виктория Дайнеко, Emin, Ирина Дубцова, Катя Лель, Рита Дакота, Лада Дэнс, «Блестящие», Иванушки International, Жасмин и многие-многие другие (всего более 70 артистов) выступали на сцене столичного ТРК Vegas и участвовали в съемках в студии. Зрителями живого концерта стали более 80 тысяч посетителей торгового центра и миллионы телезрителей по всей стране.

Помимо привычных талантов звезды продемонстрировали неожиданные: расписывали футболки в fashion-зоне, готовили праздничный салат оливье (всего звезды нашинковали 50 килограммов продуктов) и угощали им гостей — посетителей концерта.