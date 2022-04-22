Нонна Гришаева, Марьяна Спивак и другие звезды на премьере сериала «Эпидемия»

В кинотеатре «Москва» 21 апреля онлайн-кинотеатр PREMIER представил новый сезон сериала «Эпидемия». На светской премьере побывали Нонна Гришаева, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Светлана Степанковская, Лиза Моряк, Никита Павленко, Игорь Мишин, Михаил Тройник, Арам Вардеванян, Валерия Шкирандо, Михаил Сафронов, актеры сериала «Эпидемия» и другие знаменитости.

Режиссером второго сезона, рассказывающего историю нескольких семей, которые пытаются выжить в условиях появления нового смертельного вируса, стал Дмитрий Тюрин, а сценаристом – Роман Кантор.

«Было страшно браться за создание второго сезона, ведь хотелось сделать не хуже предыдущего, но все получилось по-другому. Второй сезон сильно отличается от первого, но я желаю зрителям дойти до самого его конца вместе с героями», — представил новый проект режиссер Дмитрий Тюрин.

Второй сезон сериала «Эпидемия» эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER с 21 апреля.