Нонна Гришаева, Ирина Безрукова и другие звезды на премьере фильма «Убойный монтаж»

Среди звездных гостей, посетивших премьеру, были Нонна Гришаева, Ирина Безрукова, Мария Андреева, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг, Григорий Калинин, Алина Насибуллина, Мария Шумакова, Ирина Хакамада, Влад Лисовец и многие другие.

Сюжет фильма разворачивается в заброшенном здании, где снимают кино про зомби. В самый разгар съемок внезапно срабатывает древнее проклятье, и в кадре начинает твориться безумие: актерам приходится сражаться с настоящими зомби. Чем же закончится эта история и суждено ли увидеть классический зомби-хоррор, фильм постепенно раскрывается совершенно в другом направлении, включая элементы пародий на ситкомы и фильмы про съемки.

Ирина Безрукова, актриса: «Прекрасный режиссер и прекрасное кино! Но тем, кто будет его смотреть, хочу сразу сказать, что настоящее развитие сюжета начинается к 30-й минуте. С этой минуты все, увиденное ранее, будет восприниматься совершенно иначе! Я не большая поклонница фильмов про зомби, но после сеанса «Убойного монтажа» вышла в очень хорошем настроении. Режиссер Мишель Хазанавичус оправдал все мои ожидания, актеры тоже были хороши. А интересные детали, которыми наполнен фильм, продолжили вызывать улыбку на протяжении еще долгого времени».

В широкий прокат фильм вышел 4 августа.