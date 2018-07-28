Николай Басков, Филипп Киркоров и другие звезды зажгли на «жаркой» вечеринке

26 июля в резиденции Эмина Агаларова в Баку состоялась закрытая вечеринка, организованная журналом GQ в рамках Международного музыкального фестиваля «Жара». Николай Басков, Филипп Киркоров, Кети Топурия, Александр Ревва, Лейла Алиева и многие другие звезды отдохнули и повеселились под зажигательные песни молодых исполнителей.
Напомним, Международный музыкальный фестиваль «Жара» ежегодно проводится в столице Азербайджана с 2016 года. Организаторами масштабного события являются бизнесмены и музыканты Эмин Агаларов и Григорий Лепс и продюсер Сергей Кожевников.
Фото: архивы пресс-служб