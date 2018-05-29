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«Никогда не требуйте совершенства»: Инна Маликова рассекретила партнера и рассказала о любви

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Фото из Instagram Инны Маликовой
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Инна Маликова и Дмитрий Певцов рассказали о любви в новом клипе «Склеим».

Неделю назад популярная певица Инна Маликова заинтриговала поклонников своего творчества, опубликовав нежное фото с мужчиной и предложив угадать его личность.

В этот вторник, 29 мая, секрет был раскрыт.

«Никогда не требуйте совершенства. Если кто-то любит вас, будьте благодарны. Это чудо, которое нужно ценить. Именно это мы хотели показать нашим зрителям. Разрушить всегда легче, чем сохранить. И этот выбор зависит от каждого из нас!», — обратилась к поклонникам Инна.

«Любовь не проходит с годами. Она просто трансформируется. Счастливы люди, которые поняли это, и пронесли это многогранное чувство любви через всю жизнь», — поделился мудростью Дмитрий Певцов.

Актер Дмитрий Певцов сыграл возлюбленного певицы в новом клипе ее группы на песню «Склеим», где пара рассказала о любви. Эта весна стала знаменательной для «Новых Самоцветов» — коллектив отметил 12-летие.

«Все-таки Певцов», «Круто! Сам Дмитрий Певцов! Класс», «Певцов не меняется», «Дмитрий Певцов - красавчик», «Нежнятина! Певцов! Вам повезло, Инночка», «Иннусик)))) поздравляю! Великолепная работа!!!! Замечательно выглядишь и Певцов конечно потрясающий», «Позитивный клип! Д.Певцов, —приколист», «Только браво!!!!! Изысканно, красиво и вкусно!!!!! А главная героиня — нежная, утонченная и шикарная!!!!!! Можно смотреть бесконечно!!!!!!», — обсуждают поклонники в блоге певицы.

Фото: instagram

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