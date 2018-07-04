Никита Пресняков с женой, Тимати, Айза Анохина и другие звезды оценили работы американского граффитиста на выставке в МАММ

Американский художник и граффитист Алек Монополи не так давно стал креативным консультантом TAG Heuer. На днях при поддержке этого известного часового бренда выставка Монополи открылась в московском Мультимедиа-Арт-Музее.
На вечеринку в честь этого события прибыл сам художник, а также представители столичного бомонда, которые смогли первыми оценить работы Алека и даже понаблюдать за его креативным процессом: граффитист расписал большую балалайку, сделанную специально для этого мероприятия.
Среди гостей были замечены рэперы Тимати, его брат Артем Юнусов с новой возлюбленной Викторией Коротковой (участницей шоу «Холостяк»), а также Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой, Надежда Сысоева и Илья Бачурин, Андрей Малахов, Игорь Верник и другие знаменитости.
Фото: пресс-служба