Никита Пресняков с женой, Тимати, Айза Анохина и другие звезды оценили работы американского граффитиста на выставке в МАММ

Американский художник и граффитист Алек Монополи не так давно стал креативным консультантом TAG Heuer. На днях при поддержке этого известного часового бренда выставка Монополи открылась в московском Мультимедиа-Арт-Музее.

На вечеринку в честь этого события прибыл сам художник, а также представители столичного бомонда, которые смогли первыми оценить работы Алека и даже понаблюдать за его креативным процессом: граффитист расписал большую балалайку, сделанную специально для этого мероприятия.