Роскошная Ники Минаж, яркая Джанет Джексон, задорная Линдси Лохан и другие звезды зажгли на MTV EMA-2018

Карди Би стала «Лучшим новым исполнителем», Дуа Липа — «Лучшим поп-исполнителем», «Лучшим австралийским исполнителем» признали Tkay Maidza, «Лучшим британским и ирландским исполнителем» — Little Mix, «Лучшим электронным/ танцевальным проектом» стали Marshmello. «Лучшей альтернативной группой» были названы Panic! At the Disco, «Лучшей рок-группой» — 5 Seconds of Summer. Премия за «Лучшее живое выступление» досталась Шону Мендесу, а группу Bangtan Boys чествовали благодаря «Самой большой армии фанатов».

«Лучшим артистом по версии MTV Russia» стал Jah Khalib

Фото: globallookpress, видео: MTV International/YouTube