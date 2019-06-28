Никаких детей: пользователи Сети поддержали невесту, устроившую скандал на свадьбе

Молодожены решили сыграть идеальную свадьбу, ключевым моментом которой должно было стать отсутствие детей. Ведь маленькие гости могли начать плакать, капризничать, шуметь во время торжества и всячески мешать взрослым. Чтобы насладиться свободой без детей, влюбленные организовали праздник в казино — туда малышам, по их мнению, точно путь был заказан. Однако, они ошиблись.

«Я запретила гостям брать с собой детей на мою свадебную церемонию, потому что не хотела, чтобы они заплакали или закричали в самый неподходящий момент», — поделилась расстроенная девушка с пользователями Сети.

Невеста, как передает британское издание The Sun, решила сделать лишь исключение для 10-летнего племянника и 6-летней племянницы, которые должны были нести кольца и цветы. Однако, остальные гости, видимо, расценили ее требование как шутку и привели своих наследников с собой на торжество. Какого же было удивление невесты, когда все пошло не по ее сценарию. Молодожены уже стояли возле алтаря, когда из зала раздался душераздирающий детский плач, не смолкающий всю церемонию.