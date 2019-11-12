Нежная Терон, роскошная Куркова, элегантная Фонда и другие звезды на премии Glamour Women Of The Year в США

Совсем скоро мы узнаем, кто станет «Женщиной года» по версии российского Glamour, а пока предлагаем заглянуть на красную дорожку американской версии премии, которая состоялась накануне, 11 ноября. Своих «Женщин года» американский журнал Glamour чествовал в Нью-Йорке.

Актриса Шарлиз Терон выбрала для премии открытое белое платье, напоминавшее наряд невесты.