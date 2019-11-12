Нежная Терон, роскошная Куркова, элегантная Фонда и другие звезды на премии Glamour Women Of The Year в США
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Sonia Moskowitz/globallookpress
Совсем скоро мы узнаем, кто станет «Женщиной года» по версии российского Glamour, а пока предлагаем заглянуть на красную дорожку американской версии премии, которая состоялась накануне, 11 ноября. Своих «Женщин года» американский журнал Glamour чествовал в Нью-Йорке.
Актриса Шарлиз Терон выбрала для премии открытое белое платье, напоминавшее наряд невесты.
Фото: Kristin Callahan/globallookpress
Модель Каролина Куркова — сделала ставку на сияющие текстуры.
Фото: YLMJ/globallookpress
Актриса Джейн Фонда привлекала взгляды своей строгой элегантностью. Она вышла на сцену, чтобы получить награду за известную юную эко-активистку Грету Тунберг.
Фото: YLMJ/globallookpress
Модель Анна Вьялицына надела мини-платье, выгодно подчеркнувшее ее сильные стороны, но подвела ткань — она напомнила Интернет-критикам штору или обивку для мебели.
Фото: YLMJ/globallookpress
А какой наряд больше понравился вам?
Фото: globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!