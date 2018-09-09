Нежная бабочка и массивные босоножки: Наоми Уоттс удивила образом на закрытии Венецианского кинофестиваля

8 сентября в Венеции прошла торжественная церемония закрытия 75-го международного кинофестиваля. Несмотря на то, что многие звезды покинули остров Лидо, где проходил юбилейный киносмотр, перед началом церемонии закрытия по красной дорожке перед Palazzo del Cinema прошли именитые представители киноиндустрии.

Так, в полном составе появилось жюри основного конкурса, которое возглавлял режиссер Гильермо дель Торо. Вместе с ним пришли поздравить победителей актриса Наоми Уоттс, актриса и режиссер Сильвия Чанг, актриса Трине Дюрхольм, актриса Николь Гарсиа, режиссер Малгожата Шумовская, режиссер Тайка Вайтити, актер Кристоф Вальц, режиссер и сценарист Паоло Женовезе. Особое внимание привлекла британка Наоми Уоттс, выбравшая нежное черное тюлевое платье от Valentino, украшенное огромной вышитой бабочкой. Тонкое платье актриса дополнила массивными босоножками с закрытым мысом, украшенным такой же вышивкой.