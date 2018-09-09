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Нежная бабочка и массивные босоножки: Наоми Уоттс удивила образом на закрытии Венецианского кинофестиваля

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Серый слайд, который
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Наоми Уоттс

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В Венеции состоялось торжественное закрытие международного кинофестиваля.

8 сентября в Венеции прошла торжественная церемония закрытия 75-го международного кинофестиваля. Несмотря на то, что многие звезды покинули остров Лидо, где проходил юбилейный киносмотр, перед началом церемонии закрытия по красной дорожке перед Palazzo del Cinema прошли именитые представители киноиндустрии.

Так, в полном составе появилось жюри основного конкурса, которое возглавлял режиссер Гильермо дель Торо. Вместе с ним пришли поздравить победителей актриса Наоми Уоттс, актриса и режиссер Сильвия Чанг, актриса Трине Дюрхольм, актриса Николь Гарсиа, режиссер Малгожата Шумовская, режиссер Тайка Вайтити, актер Кристоф Вальц, режиссер и сценарист Паоло Женовезе. Особое внимание привлекла британка Наоми Уоттс, выбравшая нежное черное тюлевое платье от Valentino, украшенное огромной вышитой бабочкой. Тонкое платье актриса дополнила массивными босоножками с закрытым мысом, украшенным такой же вышивкой.

Наоми Уоттс

Главный приз кинофестиваля — «Золотого льва» получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, представивший фильм «Рома». «Серебряный лев» отправился к французу Жаку Одияру за фильм «Братья Систерс». Триумфатором стала российская актриса Наталья Кудряшова, получившая венецианского льва за роль в фильме «Человек, который удивил всех», представленном в программе «Горизонты».

Наталья Кудряшова

Мы публикуем полный список наград 75-го Венецианского кинофестиваля:

  • «Серебряный лев», Гран-При — «Фаворитка», Йоргос Лантимос
  • Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Уиллем Дефо, «Ван Гог. На пороге вечности»
  • Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Оливия Колман, «Фаворитка»
  • Лучший сценарий — Итан и Джоэл Коэн, «Баллада Бастера Скраггса»
  • Специальный приз жюри — «Соловей», Дженнифер Кент
  • Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру — Байкали Ганамбарр, «Соловей»
  • Лев Будущего Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют — «День, когда я потеряла свою тень», Судад Кадан
  • «Золотой лев Святого Марка» за вклад в мировой кинематограф — Ванесса Редгрейв и Дэвид Кроненберг
  • Программа «Горизонты», «Лучший фильм» — «Путтифонг Арунфенг», Манта Рэй
  • Программа «Горизонты», «Лучшая режиссура» — Эмир Байгазин, «Река»
  • Программа «Горизонты», Специальный приз жюри — «Анонс», Махмут Фазил Чошкун
  • Программы «Горизонты», «Лучший актер» — Каис Насеф, «Тель-Авив в огне»
  • Программа «Горизонты», «Лучшая актриса» — Наталья Кудряшова, «Человек, который удивил всех»
  • Приз Лев Corto Cortissimo — за лучший короткометражный фильм — «Кадо», Адитья Ахмад
  • Приз за лучший отреставрированный фильм — «Ночь святого Лоренцо» (1982), Паоло и Витторио Тавиани
  • Приз ФИПРЕССИ — «Закат», Ласло Немеш

Фото: R4924_italyphotopress, ZUMAPRESS.com/Globallookpress, gettyimages, eastnews

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