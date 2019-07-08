«Новый челлендж»: зачем владельцы домашних животных заставляют их проходить сквозь пищевую пленку

Суть челленджа заключается в том, что собака (реже — кошка) должна пройти через невидимую стену — пищевую пленку. Счастливые владельцы убегают от домашнего любимца, оставляя ему возможность самостоятельно как-то перебраться через преграду. Одни животные видят подвох и начинают скулить и лаять, другие пытаются перебраться ползком, а третьи просто не замечают пленку, передает британское издание The Mirror.

Большинство пользователей Сети называют данный вызов милым, но жестоким. Один из владельцев собаки устал слушать однотипные негативные комментарии и ответил подписчикам: