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«Новый челлендж»: зачем владельцы домашних животных заставляют их проходить сквозь пищевую пленку

Питомцы натыкаются на натянутую в проходе пищевую пленку и пытаются справиться с неожиданной преградой: кто-то проползает или перепрыгивает, а кто-то начинается скулить и проситься на ручки к хозяевам. Данный эксперимент уже вызвал негативные эмоции в Сети.

Домашние животные зачастую являются самой большой радостью в жизни человека: приходишь уставший после тяжелого рабочего дня, открываешь дверь, а тебя на пороге, радостно виляя хвостом, встречает любимая собака, или выходит лениво поглядеть кошка, а может и вовсе начинают суетиться рыбки в аквариумах да хомячки в клетках? Как бы там ни было, а настроение улучшается в мгновение ока.

Однако не все хозяева знают меру в шутках над любимцами. Новый челлендж постепенно охватывает весь Интернет, который уже поделился на два лагеря: одни находят забавным испытания, которым подвергаются питомцы, а другие вовсю протестуют против грубого обращения с животными.

Суть челленджа заключается в том, что собака (реже — кошка) должна пройти через невидимую стену — пищевую пленку. Счастливые владельцы убегают от домашнего любимца, оставляя ему возможность самостоятельно как-то перебраться через преграду. Одни животные видят подвох и начинают скулить и лаять, другие пытаются перебраться ползком, а третьи просто не замечают пленку, передает британское издание The Mirror.

Большинство пользователей Сети называют данный вызов милым, но жестоким. Один из владельцев собаки устал слушать однотипные негативные комментарии и ответил подписчикам:

«Вы правы, животные подвергаются насилию. Однако, хочу прояснить, что они страдают регулярно и всеобщий плач навзрыд только доказывает это. И ваша забота – не эти питомцы», — прокомментировал данную забаву хозяин собаки, добавив, что все происходящее не является мукой для питомцев с его точки зрения — это просто юмор без попытки навредить любимцу.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

Видео: Twitter

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