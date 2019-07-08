«Новый челлендж»: зачем владельцы домашних животных заставляют их проходить сквозь пищевую пленку

Домашние животные зачастую являются самой большой радостью в жизни человека: приходишь уставший после тяжелого рабочего дня, открываешь дверь, а тебя на пороге, радостно виляя хвостом, встречает любимая собака, или выходит лениво поглядеть кошка, а может и вовсе начинают суетиться рыбки в аквариумах да хомячки в клетках? Как бы там ни было, а настроение улучшается в мгновение ока.
I love this challenge 😂#invisiblechallenge pic.twitter.com/a6n9AV1euu— avery peddicord (@averypeddicord_) July 3, 2019
Однако не все хозяева знают меру в шутках над любимцами. Новый челлендж постепенно охватывает весь Интернет, который уже поделился на два лагеря: одни находят забавным испытания, которым подвергаются питомцы, а другие вовсю протестуют против грубого обращения с животными.
The #invisiblechallenge you can't fool Loulou ... bye! How will your dog/cat/bunny react to this? pic.twitter.com/RvMTUX61oM— loulouminidachshund (@loulouminidachs) July 2, 2019
Суть челленджа заключается в том, что собака (реже — кошка) должна пройти через невидимую стену — пищевую пленку. Счастливые владельцы убегают от домашнего любимца, оставляя ему возможность самостоятельно как-то перебраться через преграду. Одни животные видят подвох и начинают скулить и лаять, другие пытаются перебраться ползком, а третьи просто не замечают пленку, передает британское издание The Mirror.
Большинство пользователей Сети называют данный вызов милым, но жестоким. Один из владельцев собаки устал слушать однотипные негативные комментарии и ответил подписчикам:
Dogs are not the brightest of pets #invisiblechallenge pic.twitter.com/KGfq5f2f5Q— NEKON (@CatWithBlueHat) July 4, 2019
«Вы правы, животные подвергаются насилию. Однако, хочу прояснить, что они страдают регулярно и всеобщий плач навзрыд только доказывает это. И ваша забота – не эти питомцы», — прокомментировал данную забаву хозяин собаки, добавив, что все происходящее не является мукой для питомцев с его точки зрения — это просто юмор без попытки навредить любимцу.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos
Видео: Twitter
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!