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Девушка вышла замуж в платье из масс-маркета за 3 тысячи рублей

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я выбрал вместо рекламы.
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Гульназ в свадебном платье

Фото: Instagram
Невеста не хотела тратиться на дорогие покупки и воспользовалась той одеждой, которая уже была в ее гардеробе.

Идеальная свадьба — это когда все счастливы. В этот день довольны должны быть как минимум сами виновники торжества, а как максимум — все вплоть до третьего помощника ведущего праздника. Как водится, в такой день всем хочется роскоши, богатства, изящества. Но вот Гульназ Хуснеева из Казани имеет совершенно другое представление о важном дне.

Она решила выйти замуж в белом макси-платье в горошек за три тысячи рублей из масс-маркета. Справедливости ради отметим, что это платье, несмотря на свою простоту и легкость, имеет собственный аккаунт в Инстаграме и очень популярно в Сети (но вот Гульназ на момент покупки платья и свадьбы этого не знала).

Кто-то его любит и выходит в нем в свет едва ли не каждый день этим летом, а кто-то считает, что одежда больше напоминает пятнистый мешок картошки. Так или иначе, именно ему удостоилась честь быть надетым в важный день на невесту.

Так, любовь к популярному платью вышла на новый уровень: в мае состоялось торжество, а уже чуть позже Гульназ показала свое платье аккаунту.

Как передает британское издание HuffPost, Гульназ вовсе не хотела тратить много денег на подвенечное платье — ей показалось хорошей идеей выбрать уже имеющуюся одежду из своего гардероба.

«Я чувствовала себя счастливой! Мне больше ничего не было нужно: мой муж, мои близкие друзья и мое идеальное свадебное платье», — рассказала Гульназ.

В Сети ее выбор оценили по достоинству и не поскупились на комплименты:

«Боже, это была просто сумасшедшая идея!», «Она выглядит такой невероятно красивой и счастливой. Поздравляю!», «Что за легенда!», «Ей безумно идет. Она обыграла всех поклонников этого платья».

Некоторые девушки обращались к своим женихам с вопросами, могут ли они сделать так же, как и Гульназ — выйти замуж в любимом платье, пусть и стоящем всего лишь 3 тысячи рублей.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram, ZARA