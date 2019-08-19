Девушка вышла замуж в платье из масс-маркета за 3 тысячи рублей

Идеальная свадьба — это когда все счастливы. В этот день довольны должны быть как минимум сами виновники торжества, а как максимум — все вплоть до третьего помощника ведущего праздника. Как водится, в такой день всем хочется роскоши, богатства, изящества. Но вот Гульназ Хуснеева из Казани имеет совершенно другое представление о важном дне.

Она решила выйти замуж в белом макси-платье в горошек за три тысячи рублей из масс-маркета. Справедливости ради отметим, что это платье, несмотря на свою простоту и легкость, имеет собственный аккаунт в Инстаграме и очень популярно в Сети (но вот Гульназ на момент покупки платья и свадьбы этого не знала).

Кто-то его любит и выходит в нем в свет едва ли не каждый день этим летом, а кто-то считает, что одежда больше напоминает пятнистый мешок картошки. Так или иначе, именно ему удостоилась честь быть надетым в важный день на невесту.