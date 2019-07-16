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Платья за $380 и испорченные отношения: в Сети раскритиковали невесту, заставляющую своих подруг покупать ненужные вещи

Подруги хотели оплатить девичник виновнице торжества, но после хамства вынудили невесту не только самостоятельно покрывать расходы на него, но еще и на их платья, которые она сама выбрала.

В идеале свадьба бывает один раз в жизни — ничего удивительно, что девушки хотят провести самый важный день волшебно. Все должно соответствовать ожиданиям, чтобы чувствовать себя самой настоящей принцессой: большой вкусный торт, много гостей, красивые наряды, веселая музыка и море любви.

Одна невеста из Австралии тоже захотела день мечты и даже взяла на себя заботы о выборе платьев и туфель для подружек невесты, только не учла одного: девушки могут не захотеть переплачивать за одежду.

«Все, за что они должны платить, это их обувь и платья, которые стоят 380 долларов (24 тысячи рублей)», — пожаловалась в Сети девушка на разумных подруг.

Учитывая, что изначально подруги решили оплатить девичник счастливой виновнице торжества, теперь под вопросом стоит не только внос денег за последнюю масштабную предсвадебную вечеринку, но и за платья.

Невеста разозлилась, но пошла на уступки: «Теперь мне приходится платить за свой девичник и вносить четвертую часть денег за наряд каждой из них». Она считает, что раз у подружек нет детей, но есть хорошая работа, то почему бы им не пойти ей на встречу и не внести свой посильный вклад в ее свадьбу.

Однако, как передает британское издание The Sun, в Интернете невесту не поддержали: «Вы спросили их, будет ли им удобно потратить такую сумму на платья и обувь, которые вы для них выбрали?», «Мои подружки невесты сами выбирали наряды, которые хотели. Но если бы я планировала определенный дресс-код, то купила бы им это сама. Без вопросов», «Я ненавижу, когда невесты используют оправдание того, что у них есть другие расходы на свадьбу, как предлог, чтобы предъявлять необоснованные требования к подружкам невесты», «Вы решили устроить свадьбу и определились с бюджетом, но это не должно иметь ничего общего с тем, что подружки невесты могли бы потратить на это торжество».

Пользователи посчитали, что назвать 380 долларов небольшой суммой для платьев подружек, а после отказывать выплачивать ее самой — двулично и некрасиво.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

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