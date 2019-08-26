passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женское коварство: невеста изощренно отомстила подруге, испортившей ее свадьбу сообщением о своей помолвке

В плане по испорченному торжественному дню в ответ участвовали несколько человек.

В день свадьбы все внимание традиционно приковано к жениху и невесте. Да и почему бы и нет, ведь это их день счастья, любви и больших планов на будущее. Однако порой некоторым, даже самым близким людям, тоже хочется погреться в лучах славы.

Как передает шотландское издание Daily Record, одна девушка посетила свадьбу своего двоюродного брата прошлым летом. И все было хорошо, церемония только завершилась и начиналась вечеринка по случаю торжества, однако одна из подружек невесты решила обрадовать гостей и молодоженов новостью о том, что она помолвлена, поэтому скоро у нее тоже будет свадьба.

«Внимание было немедленно отнято у молодоженов и привлечено к подружке невесты (которую я назову Сарой) и ее столь же самодовольному жениху. Жена моего двоюродного брата (я назову ее Эммой) не устроила сцену и не произнесла ни одного негативного слова о Саре. Она выглядела так, словно была на грани истерики, но продолжала улыбаться и очень радовалась за другую пару», — рассказывает девушка.

Она отметила, что это странно, ведь Эмма обычно очень эмоциональная и прямолинейная. Однако кажется она вспомнила, что месть — блюдо, которое подают холодным. Расплата к Саре пришла спустя год.

В прошлые выходные состоялась ее долгожданная свадьба, на которой Эмма была подружкой невесты. Она и ее младшие сестры разбрасывали цветы на дорожке, однако в какой-то момент вместо белых лепестков полетели голубые. Невеста пусть и была удивлена, но решила не обращать внимание.

Многие друзья Сары знали о ситуации, которая произошла год назад, и поддерживали расстроенную тогда на свадьбе Эмму. В этот же раз сюрприз был более громким и значимым: свою поздравительную речь подружка невесты начало мило. Она показывали совместные с виновницей торжества фотографии, вспоминала смешные ситуации и в целом вела себя весьма добродушно, однако под конец все же указала на голубыми лепестки. В этот же момент на экране проектора оказался неожиданный снимок.

«Эмма объявила перед всеми, что она была на шестом месяце беременности, и что она недавно обнаружила, что ребенок — мальчик, отсюда и голубые лепестки. Последний слайд? Его ультразвуковое изображение», — вспоминает девушка.

Следом, конечно, последовали потрясенные вздохи, поздравления и абсолютное игнорирование невесты всеми, кто знал о плане мести. Вскоре Эмму с семьей выгнали со свадьбы, но, кажется, она вовсе не была расстроена так сложившимися обстоятельствами. Сара с большей частью подружек невесты больше не общается.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos