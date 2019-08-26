Женское коварство: невеста изощренно отомстила подруге, испортившей ее свадьбу сообщением о своей помолвке

В день свадьбы все внимание традиционно приковано к жениху и невесте. Да и почему бы и нет, ведь это их день счастья, любви и больших планов на будущее. Однако порой некоторым, даже самым близким людям, тоже хочется погреться в лучах славы.

Как передает шотландское издание Daily Record, одна девушка посетила свадьбу своего двоюродного брата прошлым летом. И все было хорошо, церемония только завершилась и начиналась вечеринка по случаю торжества, однако одна из подружек невесты решила обрадовать гостей и молодоженов новостью о том, что она помолвлена, поэтому скоро у нее тоже будет свадьба.

«Внимание было немедленно отнято у молодоженов и привлечено к подружке невесты (которую я назову Сарой) и ее столь же самодовольному жениху. Жена моего двоюродного брата (я назову ее Эммой) не устроила сцену и не произнесла ни одного негативного слова о Саре. Она выглядела так, словно была на грани истерики, но продолжала улыбаться и очень радовалась за другую пару», — рассказывает девушка.

Она отметила, что это странно, ведь Эмма обычно очень эмоциональная и прямолинейная. Однако кажется она вспомнила, что месть — блюдо, которое подают холодным. Расплата к Саре пришла спустя год.

В прошлые выходные состоялась ее долгожданная свадьба, на которой Эмма была подружкой невесты. Она и ее младшие сестры разбрасывали цветы на дорожке, однако в какой-то момент вместо белых лепестков полетели голубые. Невеста пусть и была удивлена, но решила не обращать внимание.

Многие друзья Сары знали о ситуации, которая произошла год назад, и поддерживали расстроенную тогда на свадьбе Эмму. В этот же раз сюрприз был более громким и значимым: свою поздравительную речь подружка невесты начало мило. Она показывали совместные с виновницей торжества фотографии, вспоминала смешные ситуации и в целом вела себя весьма добродушно, однако под конец все же указала на голубыми лепестки. В этот же момент на экране проектора оказался неожиданный снимок.