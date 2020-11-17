Невеста обязала гостей перекрасить волосы на свадьбе и подверглась критике в Сети

В закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») появилась история девушки, которая захотела, чтобы ее свадьба запомнилась надолго и поэтому придумала для гостей необычное правило, которое они должны были выполнить, если хотели попасть на само торжество.

Дело в том, что у невесты от природы темные блестящие волосы и поэтому она решила, что было бы здорово быть единственной брюнеткой на церемонии. В связи с этим, девушка попросила гостей перекрасить волосы в более светлый оттенок, чтобы не конкурировать с ней. При этом девушка немного переборщила с самой просьбой, и она прозвучала достаточно грубо, вызвав недоумение у приглашенных. Гости попытались объяснить невесте, что они не обязаны перекрашивать свои локоны в угоду ей, однако виновница торжества не захотела выслушивать никакие доводы, настаивая на своем. Особенно тяжело пришлось подружкам невесты, которым данное правило было преподнесено в качестве обязательного, не предполагая возражений или отказа.

Одна из подружек невесты имела неудачный опыт в окрашивании, поэтому не спешила выполнять просьбу виновницы торжества, чем очень сильно ее задела. Девушка обратилась за помощью к подписчикам группы, в надежде получить ответ, правильно ли она поступила или нет. В итоге на невесту обрушился шквал негативных комментариев. Участники сообщества обвинили девушку в том, что она переступила границы, ведь у невесты нет никакого правила заставлять гостей церемонии менять цвет волос под ее прихоти. «Какая же злая! Неудивительно, что все прозвали ее эгоисткой», «Почему ты должна менять цвет волос ради ее прихоти? Ужасный поступок с ее стороны», «Я в шоке, тебе лучше вовсе не идти на эту свадьбу», — высказали свое мнение участники сообщества. Они осудили ее действия и посоветовали всем гостям, в том числе и подружкам невесты, просто проигнорировать эту свадьбу.