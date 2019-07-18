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Бюджетное платье и счастливый жених: невеста умудрилась провести шикарную свадьбу задаром

Эшли Хинкс пообещала будущему мужу не тратить запланированные 30 тысяч фунтов стерлингов на свадьбу и, вдохновившись походами по магазинам, нашла в Сети дешевые аналоги, уложившись в итоге всего лишь в 3 тысячи фунтов стерлингов.

Практически каждая женщина мечтает о свадьбе, как у принцессы — однако поблизости не находится волшебной феи, которая мановением палочки превратит тыкву в карету. Эшли Хинкс из Северной Каролины смогла сделать день мечты не затратным, но красивым.

Она пообещала своему мужу не начинать совместную счастливую жизнь с долгов и избегать больших расходов на роскошную свадьбу, ведь изначальная планируемая сумма на торжественный день была баснословной: 30 тысяч фунтов стерлингов (2 миллиона 350 тысяч рублей). Несмотря на то, что в эту стоимость входило бы абсолютно все, начинай от этапа подготовки к празднику и заканчивая уборкой после него, все же было решено в несколько раз сократить безумные траты.

Эшли пошла в магазин за вдохновением и уже вскоре стала активно искать в Сети все, что ей нужно — только по доступным низким ценам. Дешевых альтернатив оказалось действительно много.

«Мы купили платья и туфли мне и подружкам невесты, различные элементы декора, подтяжки, украшения на столы, тарелки… Это был длинный список», — рассказала невеста американскому изданию ABC Eyewitness News.

150 гостей, который присутствовали на свадьбе, не были стеснены малым количеством еды и напитков или некрасивым убранством — Эшли постаралась на славу, все было так, как она хотела —идеально. Вместо желанного платья за 800 фунтов она потратила на него же всего лишь 70 — заказала копию у портнихи из Китая. Все затраты вкупе вышли в 3 тысячи фунтов стерлингов вместо 30 тысяч.

Молодожены советуют парам, которые собираются пожениться, не тратить много денег на торжественный день и всегда помнить, что любой понравившийся товар можно найти в Сети без наценки. А оставшуюся сумму - потратить на свое усмотрение.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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