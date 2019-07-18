Бюджетное платье и счастливый жених: невеста умудрилась провести шикарную свадьбу задаром

Эшли пошла в магазин за вдохновением и уже вскоре стала активно искать в Сети все, что ей нужно — только по доступным низким ценам. Дешевых альтернатив оказалось действительно много.

«Мы купили платья и туфли мне и подружкам невесты, различные элементы декора, подтяжки, украшения на столы, тарелки… Это был длинный список», — рассказала невеста американскому изданию ABC Eyewitness News.

150 гостей, который присутствовали на свадьбе, не были стеснены малым количеством еды и напитков или некрасивым убранством — Эшли постаралась на славу, все было так, как она хотела —идеально. Вместо желанного платья за 800 фунтов она потратила на него же всего лишь 70 — заказала копию у портнихи из Китая. Все затраты вкупе вышли в 3 тысячи фунтов стерлингов вместо 30 тысяч.

Молодожены советуют парам, которые собираются пожениться, не тратить много денег на торжественный день и всегда помнить, что любой понравившийся товар можно найти в Сети без наценки. А оставшуюся сумму - потратить на свое усмотрение.