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Невероятное везение: пожилая женщина выиграла в лотерее $200 тысяч два раза подряд за несколько дней

Пока вы сетуете на неудачу и покупаете лотерейные билеты в надежде выиграть хоть что-то, этой женщине из Мельбурна удалось сорвать настоящий джекпот. Причем дважды за небольшой период времени.

Пожилая женщина, пожелавшая сохранить анонимность, не поверила своему счастью, когда узнала, что ее лотерейный билет сделал ее на $200 тысяч богаче. Ведь всего несколько недель назад она выиграла точно такую же сумму в другой лотереи и еще не придумала, что сделает со внезапно свалившимся на нее богатством. Пока дама размышляла, судьба улыбнулась ей во второй раз, увеличив доход вдвое.

«Это невероятно! Я до сих пор не могу поверить, что это случилось именно со мной. Ведь пару недель назад мне уже посчастливилось выиграть в лотерею. Теперь я смогу погасить ипотеку за дом и внести депозит за новое жилье, которое находится рядом с местом жительства моей дочери. Мне было бы сложно решиться на покупку нового дома, пока я не погашу все долги за старый, но теперь все в порядке», - поделилась своей радостью счастливица с британским изданием Daily Mail.

Также женщина призналась, что она очень долго не могла поверить своему счастью и думала, что все это розыгрыш, но когда узнала, что удача снова решила ей подыграть, то решила исполнить свою заветную мечту и перебраться поближе к детям. К слову, свой выигрышный билет она приобрела онлайн, поэтому не исключает возможности, что в скором времени сделает это вновь.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo

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