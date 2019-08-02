Невероятное везение: пожилая женщина выиграла в лотерее $200 тысяч два раза подряд за несколько дней

Пожилая женщина, пожелавшая сохранить анонимность, не поверила своему счастью, когда узнала, что ее лотерейный билет сделал ее на $200 тысяч богаче. Ведь всего несколько недель назад она выиграла точно такую же сумму в другой лотереи и еще не придумала, что сделает со внезапно свалившимся на нее богатством. Пока дама размышляла, судьба улыбнулась ей во второй раз, увеличив доход вдвое.

«Это невероятно! Я до сих пор не могу поверить, что это случилось именно со мной. Ведь пару недель назад мне уже посчастливилось выиграть в лотерею. Теперь я смогу погасить ипотеку за дом и внести депозит за новое жилье, которое находится рядом с местом жительства моей дочери. Мне было бы сложно решиться на покупку нового дома, пока я не погашу все долги за старый, но теперь все в порядке», - поделилась своей радостью счастливица с британским изданием Daily Mail.

Также женщина призналась, что она очень долго не могла поверить своему счастью и думала, что все это розыгрыш, но когда узнала, что удача снова решила ей подыграть, то решила исполнить свою заветную мечту и перебраться поближе к детям. К слову, свой выигрышный билет она приобрела онлайн, поэтому не исключает возможности, что в скором времени сделает это вновь.