Неузнаваемая Литвинова, дерзкая Летучая и другие знаменитости на закрытии «Недель Оскара»

Всю неделю в одном из московских кинотеатров шел фестиваль «Недели Оскара», в рамках которого зрителям были представлены фильмы-номинанты на престижнейшую кинопремию. А вчера вечером фестиваль закрыла картина «Леди Берд» режиссера Греты Гервиг.

На мероприятии побывали не только представители российской киноиндустрии, но и другие звезды. Рената Литвинова и Елена Летучая, например, продемонстрировали, что все дальше отходят от образа гламурных див. Раньше обе блондинки выбирали более женственные наряды, а на этот раз снова предпочли более лаконичные и спортивные вещи.

Кроме Литвиновой и Летучей, на закрытии «Недель Оскара» фильм, претендующий на награду Американской киноакадемии, оценили Катерина Шпица, Егор Крид, Ольга Ушакова, Филипп Газманов и другие.

Фото: пресс-служба