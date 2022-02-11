Неузнаваемая, красивая: Вера Алентова в ярком образе появилась в новом спектакле

2021 год был непростым для Веры Алентовой. Она потеряла супруга, сама тяжело перенесла коронавирус. И все же звезда советского экрана нашла в себе силы вернуться к любимой работе и поклонникам. На сцену Вера Алентова вышла вскоре после выздоровления, а теперь состоялась и премьера спектакля-бенефиса.

Режиссер Евгений Писарев, готовясь к юбилею любимой актрисы, сразу дал понять, что хочет показать ее в новом образе. «Мы с Верой Валентиновной сразу решили, что не будем брать классический бенефисный материал, найдем что-то новое, чтобы спектакль стал не просто постановкой к дате, но и открытием — автора, пьесы, образа. Несмотря на юмор, эта история — не легкая комедия, но полноценная драма с интересными героями и неожиданным сюжетом», — говорит он.