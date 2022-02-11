Неузнаваемая, красивая: Вера Алентова в ярком образе появилась в новом спектакле
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Фото: Лена Морозова/ Пресс-служба
2021 год был непростым для Веры Алентовой. Она потеряла супруга, сама тяжело перенесла коронавирус. И все же звезда советского экрана нашла в себе силы вернуться к любимой работе и поклонникам. На сцену Вера Алентова вышла вскоре после выздоровления, а теперь состоялась и премьера спектакля-бенефиса.
Режиссер Евгений Писарев, готовясь к юбилею любимой актрисы, сразу дал понять, что хочет показать ее в новом образе. «Мы с Верой Валентиновной сразу решили, что не будем брать классический бенефисный материал, найдем что-то новое, чтобы спектакль стал не просто постановкой к дате, но и открытием — автора, пьесы, образа. Несмотря на юмор, эта история — не легкая комедия, но полноценная драма с интересными героями и неожиданным сюжетом», — говорит он.
Лена Морозова/ Пресс-служба
Лена Морозова/ Пресс-служба
Вера Алентова исполнила роль Хелены Рубинштейн — основательницы модной империи. Ее называют «родоначальницей современной косметологии», разработанные ею формулы средств по уходу за кожей изменили жизнь женщин и положили основу крупнейшим достижениям косметики XX века.
Упорная и эксцентричная, Рубинштейн всего добилась сама, и теперь она – одна из самых известных, влиятельных и богатых женщин мира. Но счастлива ли она?
Дочь Веры Алентовой Юлия Меньшова рассказала, что значит для ее мамы эта премьера.
«Мамина гримерка в театре Пушкина. Она работает тут с 1965 года, а лично я попала сюда, за кулисы, в 2 месяца от рождения. Оставить-то ребенка часто было не на кого, так что я гордо носила звание "дочь полка" и изучила за свою жизнь все закоулки этого театра.
Буквально через пару недель, в свой 80-летний юбилей, мама снова будет блистать на его сцене в спектакле "Мадам Рубинштейн". И это не формальное, избитое слово — блистать. Так оно и будет!
Сегодня был показ "для пап и мам" — так в театрах называют самый первый прогон на зрителей, на который собираются близкие друзья и родственники. Я смотрела на маму и… просто заходилась от восхищения и гордости. Потому что она потрясающая актриса и уникальный профессионал. И потому что, пожалуй, только я знаю чего стоит ей именно эта премьера. И какой же она фантастический боец!
Как я горжусь быть твоей дочерью, Мама», — написала Юлия в блоге.
Спектакль уже собрал положительные отзывы зрителей. «Очень люблю истории успеха, а история Хелен Рубинштейн именно таковой и является! Прекрасная женщина, опережавшая время, живущая вне времени. Очень интересно наблюдать за короткими выдержками из ее интересной биографии. Отдельно хочется отметить прекрасную игру Веры Валентиновны Алентовой, мне кажется этот спектакль станет прекрасным подарком для все любителей театра к ее 80-летию», — поделился впечатлениями фигурист Александр Энберт.
А саму виновницу торжества осыпали комплиментами: «Она невероятная!», «Блистательная. Дива!», «Ах, какая Вера Валентиновна красотка! Очень жду вечера премьеры!».
Фото: Лена Морозова, Гриша Галантный, Геворг Арутюнян/ Пресс-служба