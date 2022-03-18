Нетребко победила «омикрон», Кафельникова пожаловалась на фигуру: события из жизни звезд 18 марта
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Фото: East News
Несколько дней назад Анна Нетребко жаловалась подписчикам на недомогание, боль в горле и кашель. Прима сказала тогда, что у нее бронхит. Но позже выяснилось, что Анна подхватила «омикрон». Теперь она обрадовала подписчиков, показав фото с отрицательным тестом на ковид. «Bye-bye, "омикрон", ты побежден», — написала она в блоге.
18 марта в Москве вспоминали Бориса Грачевского. Ему могло бы исполниться 73 года. Друзья, коллеги и близкие собрались, чтобы вспомнить о своем друге, исполнить его любимые песни, посмотреть лучшие моменты из «Ералаша». Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская посвятила ему трогательные строки: «Моя любовь, пишу и плачу. Второй день рождения без тебя. Второй год в доме нет квестов. Нет улыбок на моем лице, но они есть у твоего сына (нашего сына). Спасибо тебе за все. Я очень люблю тебя и буду любить вечно. Таких, как ты, нет в этом мире. Я буду хранить нашу любовь до последнего вздоха».
Анастасия Овечкина поделилась с поклонниками милым видео, как ее сын Сережа тренируется на льду с отцом. Мальчику всего 3,5 года, но он уверенно стоит на коньках и даже выполняет задания с шайбой, ловко лавируя между препятствиями.
Олеся Кафельникова, недавно вернувшаяся на подиум после родов, пожаловалась на фигуру. Модель рассказала, что мечтает сделать пластику груди, но не может на нее решиться. «Живот обвис, грудь обвисла, спорт не помогает. Декольте теперь для меня под запретом», — рассказала она о своих горестях.
Поклонники поинтересовались у Ольги Орловой, как быстро после знакомства муж сделал ей предложение и где это произошло. Певица призналась, что все случилось через пять месяцев после начала романа и во время романтического ужина.
Дмитрий Тарасов с женой и четырьмя детьми отметил 35-летие. Анастасия Тарасова показала, какой торт заказала для мужа и как дети его дегустировали.
Наталья Турецкая показала, как выглядит через неделю после пластической операции. Она решилась на блефаропластику, чтобы изменить форму глаз. Она призналась, что процедура была весьма болезненной.
Светлана Малькова с детьми переехали в США. Об этом она подробно рассказала в Сети: «К этому я шла относительно недолго, буквально 5 месяцев мыслями, и три месяца сбор документов. Хочу сказать, что меня вел туда сам Бог. Спасибо всем за поддержку. О моих планах знал узкий круг, т. к. нужно было держать в тайне. Конечно, мне тяжело, я в ответе за своих детей, и решения все должны быть обдуманными и взвешенными. Пока будем проходить адаптацию, дети пойдут в американскую школу, я открою свою школу рисования, уже есть предложения. Жизнь слишком коротка, нужно ее изучить с разных точек мира».
Фото: Соцсети
Стефания Маликова пожаловалась на «подруг». «Обожаю своих псевдоподружек. Сначала грязью обливают, а потом хотят в модели переделаться. Вы, может, определитесь. Пора бы», — выразила негодование дочь Дмитрия Маликова.
Камила Валиева поделилась трогательным фото с прогулки с крошкой-кузиной.
Фото: Соцсети
Мария Михалкова-Кончаловская опубликовала солнечное фото с лысой любимицей и пожелала всем добра и сил держаться.
Фото и видео: соцсети, Starface, East News