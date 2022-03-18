Нетребко победила «омикрон», Кафельникова пожаловалась на фигуру: события из жизни звезд 18 марта

Несколько дней назад Анна Нетребко жаловалась подписчикам на недомогание, боль в горле и кашель. Прима сказала тогда, что у нее бронхит. Но позже выяснилось, что Анна подхватила «омикрон». Теперь она обрадовала подписчиков, показав фото с отрицательным тестом на ковид. «Bye-bye, "омикрон", ты побежден», — написала она в блоге.

18 марта в Москве вспоминали Бориса Грачевского. Ему могло бы исполниться 73 года. Друзья, коллеги и близкие собрались, чтобы вспомнить о своем друге, исполнить его любимые песни, посмотреть лучшие моменты из «Ералаша». Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская посвятила ему трогательные строки: «Моя любовь, пишу и плачу. Второй день рождения без тебя. Второй год в доме нет квестов. Нет улыбок на моем лице, но они есть у твоего сына (нашего сына). Спасибо тебе за все. Я очень люблю тебя и буду любить вечно. Таких, как ты, нет в этом мире. Я буду хранить нашу любовь до последнего вздоха».

Анастасия Овечкина поделилась с поклонниками милым видео, как ее сын Сережа тренируется на льду с отцом. Мальчику всего 3,5 года, но он уверенно стоит на коньках и даже выполняет задания с шайбой, ловко лавируя между препятствиями.