«Нет денег на маникюр»: девушка продала дом, чтобы купить кольцо мечты

На какие только отчаянные поступки не идут невесты, чтобы добиться того, чего они хотят. Кто-то просит в долг деньги на «то самое платье», а кто-то, как одна девушка в Сети, продает целый дом ради дорогого обручального кольца.
«Люблю мое кольцо. Мы продали дом, чтобы купить его. И, опережая комментарии, отвечаю: да, это настоящий бриллиант. И не ругайте за плохой маникюр — очень ленивая и крашу ногти раз в три месяца», — написала невеста.
Фото: Facebook
Без крыши над головой, но зато с фиолетовым бриллиантом — видимо, так решила девушка, и опубликовала фото с покупкой в Интернете. Однако, что не удивительно, пользователи ее не поддержали: они не только посчитали поступок сумасшедшим, но и обратили внимание на то, что кольцо выглядит дешево и некрасиво, передает британское издание The Sun.
«Вы хотело кольцо, которое выглядит так, будто оно было из коробки с хлопьями?», «Меня беспокоит, что твое обычное кольцо, которое якобы стоит целый дом, так не подходит тебе, что твой палец изменил цвет», «Это будто кольцо для малыша, которое ты надела на руку тролля!», «Это ведь шутка, правда?», — не могли поверить в произошедшее пользователи Сети.
Массивное кольцо заставило палец невесты покраснеть, очевидно, пережав его, однако из-за размера украшения этого не видно. Фиолетовые «бриллианты» больше напоминают камешки из детских колечек, а незамысловатая окантовка выглядит так, что кольцо могло бы стоить в пределах 3-5 долларов, но никак не обходиться в сумму целого дома.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo, Facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!