Нестареющая Энди МакДауэлл, роскошная Жюльетт Бинош и другие звезды на открытии Берлинале-2019

По традиции в начале февраля в столице Германии собирается множество знаменитостей со всего мира, ведь начинается Берлинский международный кинофестиваль. В этом году фильмом открытия стал проект The Kindness Of Strangers датского режиссера Лоне Шерфиг.

Особое внимание к себе привлекла звезда «Дня сурка» и «Супер Майка XXL» Энди МакДауэлл. 60-летняя актриса словно смогла остановить время — она выглядит точно так же, как и 20 лет назад!