Нестареющая Энди МакДауэлл, роскошная Жюльетт Бинош и другие звезды на открытии Берлинале-2019

По традиции в начале февраля в столице Германии собирается множество знаменитостей со всего мира, ведь начинается Берлинский международный кинофестиваль. В этом году фильмом открытия стал проект The Kindness Of Strangers датского режиссера Лоне Шерфиг.
Особое внимание к себе привлекла звезда «Дня сурка» и «Супер Майка XXL» Энди МакДауэлл. 60-летняя актриса словно смогла остановить время — она выглядит точно так же, как и 20 лет назад!
Также на красной дорожке грандиозной церемонии открытия фестиваля появились такие звезды, как француженка Жюльетт Бинош, американка Зои Казан, немецкая топ-модель Тони Гаррн и даже звезда «Игры престолов» Сибилл Кекилли.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Jens Kalaene, Dave Bedrosian, Britta Pedersen, Nicole Kubelka, Frederic Kern / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Berlinale - Berlin International Film Festival