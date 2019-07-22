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«Неслужебный роман»: почему люди перестали заводить отношения на работе

Многочисленные приложения для знакомств и движение #MeToo привели к ухудшению романтических отношений между коллегами.

Если раньше любовь и недолгие отношения возникали на рабочем месте с завидной регулярностью и считались одной из самых интересных тем, которые с удовольствием раскрывали в своих творениях писатели и режиссеры, то теперь времена изменились. В новое исследовании, которое провели ученые Стэнфордского университета, говорится, что из-за популярности онлайн-знакомств в приложениях и соцсетях романы на работе почти прекратились.

«Обвинение в том, что кто-то завел роман на работе, теперь выглядит очень жутко, даже если в прошлом к этому относились нормально», — рассказал Стив Маккей, профессор социальных исследований в Университете Линкольна.

Как передает британское издание The Sun, по статистике, служебные романы достигли своего апогея в 1995 году, когда 19% пар подтвердили, что начинали отношения как «коллеги». А вот уже к 2017 году показатель существенно изменился: теперь он равен 11%, в том время как число онлайн-знакомств возросло с 2 до 39%.

Прекращению отношений на работе поспособствовало и популярное движение #MeToo, с помощью которого тысячи пострадавших от сексуального насилия и домогательств на рабочем месте рассказывают о своем печальном опыте. Начало этому положили скандалы и обвинения в сторону кинопродюсера Харви Вайнштейна в 2017 году, когда актриса Эшли Джадд рассказала о приставаниях с его стороны. Позже о схожих ситуациях с ним рассказали актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и другие знаменитости.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

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