«Необратимость»: Моника Беллуччи и Венсан Кассель воссоединились на Венецианском кинофестивале

В Италии в самом разгаре 76-й Венецианский кинофестиваль. 31 августа, в рамках четвертого дня Мостры прошел специальный показ перемонтированной версии киноленты Гаспара Ноэ «Необратимость» (оригинальная версия фильма вышла в широкий прокат в 2002 году — прим.ред.) . Обновленную версию на суд зрителей представили режиссер картины и исполнители главных ролей, бывшие супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель.