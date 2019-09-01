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«Необратимость»: Моника Беллуччи и Венсан Кассель воссоединились на Венецианском кинофестивале

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Моника Беллуччи

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Бывшие супруги представили спецпоказ фильма «Необратимость».

В Италии в самом разгаре 76-й Венецианский кинофестиваль. 31 августа, в рамках четвертого дня Мостры прошел специальный показ перемонтированной версии киноленты Гаспара Ноэ «Необратимость» (оригинальная версия фильма вышла в широкий прокат в 2002 году — прим.ред.) . Обновленную версию на суд зрителей представили режиссер картины и исполнители главных ролей, бывшие супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

Моника Беллуччи, Гаспар Ноэ и Венсан Кассель

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Кроме того, в этот день прошел показ фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Среди гостей были замечены Кейт Бланшетт, Катрин Денев, Руни Мара, Барбара Палвин и многие другие.

Кейт Бланшетт

Фото: Hubert Boesl/dpa/Globallookpress

Напомним, 76-й Венецианский кинофестиваль продлится с 28 августа по 7 сентября.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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