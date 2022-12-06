Не удовлетворил: 20-летняя девушка умерла после интима с парнем

Как сообщает «КП-Екатеринбург», 20-летняя сотрудница алкомаркета скончалась после интима с молодым человеком. Трагедия произошла 4 ноября около 9 часов вечера, именно тогда к девушке пришел ее приятель.

Пара занялась сексом, после этого потерпевшая направилась в ванную и потеряла сознание. Увидев это, парень незамедлительно вызвал скорую помощь, но на момент прибытия бригада врачей лишь констатировала смерть.

По факту гибели жительницы Екатеринбурга проводится процессуальная проверка. Также судмедэксперты попытаются выяснить, что стало причиной смерти.

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