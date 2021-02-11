Назван опасный возраст для мужчин и женщин, в котором повышается риск смерти

Также на продолжительность жизни в этом опасном возрасте могут влиять диабет, хроническая болезнь почек и хронические неинфекционные заболевания. Кроме того, по данным исследования, самыми частыми проблемами со здоровьем у людей в возрасте 10-49 лет были травмы, полученные в результате ДТП, головные боли, ВИЧ/СПИД, боль в пояснице и депрессивные расстройства. Чтобы снизить риски, ученые констатировали: «Мужчинам и женщинам в определенном возрасте стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем и правильно питаться».

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