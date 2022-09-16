Навка, Собчак, Тимати и другие звезды на открытии ярмарки современного искусства

Одними из первых посетили VIP Preview Татьяна Навка, Ксения Собчак, Тимати, Андрей Малахов, Надежда Оболенцева, Оксана Бондаренко, Мария Кавцова, Константин и Алина Крюковы, Полина Аскери, Вика Газинская, Мари Коберидзе, Авдотья Александрова и многие другие светские персоны.

Закрытый VIP Preview стал финальным аккордом социального проекта RADI MIRA I LUBVI, который представил live-программу от Stan Tone и Dasha Zarya, погрузивший гостей в таинственный мир этники. На ярмарке Cosmoscow в этом году свои стенды представили 72 галереи, в 13 из которых можно оценить работы зарубежных художников из США, Голландии, Испании, Италии, Франции, Эстонии, Китая, Южной Кореи и Японии.

Организаторы обещали, что гостей ярмарки в этот раз ожидает насыщенная программа, включающая в себя спецпроекты, проекты Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, дискуссионную программу, а также коллаборации c художниками.