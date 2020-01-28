Навка с Песковым, Собчак с Богомоловым и другие знаменитости первыми увидели шедевры на выставке Дали

«Сальвадор Дали... Одно из знаковых имен искусства XX века. Что первое приходит в голову вам? Мне — эксцентричность, экстраординарность, оригинальность, но в тоже время непревзойденная гениальность, невероятные сложные образы, за которыми таится огромный и таинственный внутренний мир художника. Местами сложные, тяжелые, мрачные, местами ироничные и яркие. Его полотна уже на протяжении века привлекают, манят и завораживают!

Мы вчера семьей посетили фантастическую выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в ЦВЗ "Манеж". Хочу выразить огромную благодарность организаторам: Культурно-историческому фонду «Связь времен», Музею Фаберже, Департаменту культуры города Москвы, Фонду «Гала-Сальвадор Дали» в Фигерасе и мадридскому Национальному музею "Центр искусств королевы Софии" за самую большую привезенную коллекцию художника. На выставке представлено более 180 произведений: живопись, рисунки и гравюры. Это уникальная возможность для жителей и гостей столицы прикоснуться к прекрасному мировому искусству! Обязательно посетите, выставка продлится до 25 марта», — поделилась эмоциями Татьяна Навка.