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Навка с Песковым, Собчак с Богомоловым и другие знаменитости первыми увидели шедевры на выставке Дали

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков на открытии выставки

Фото: Instagram

Экспозицию открыли в ЦВЗ «Манеж».

Жители столицы и ее гости с 28 января по 25 марта 2020 года могут увидеть 180 оригинальных произведений Дали на открывшейся выставке «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Она работает в ЦВЗ «Манеж». Проект воплотили Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.

Ольга Свиблова — об уникальности выставки Сальвадора Дали

Первыми ее посетителями стали Ксения Собчак и Константин Богомолов, Татьяна Навка и Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Мария Федорова, Виктория Шелягова, Надежда Оболенцева, Андрей Малахов и Наталья Шкулева, Ольга Свиблова, Павел Лунгин, Стефания Маликова, Алена Ахмадуллина, Настасья Самбурская, Михаил Куснирович и многие другие.

Настасья Самбурская провела для своих подписчиков небольшую экскурсию по выставке Дали.

«Сальвадор Дали... Одно из знаковых имен искусства XX века. Что первое приходит в голову вам? Мне — эксцентричность, экстраординарность, оригинальность, но в тоже время непревзойденная гениальность, невероятные сложные образы, за которыми таится огромный и таинственный внутренний мир художника. Местами сложные, тяжелые, мрачные, местами ироничные и яркие. Его полотна уже на протяжении века привлекают, манят и завораживают!

Мы вчера семьей посетили фантастическую выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в ЦВЗ "Манеж". Хочу выразить огромную благодарность организаторам: Культурно-историческому фонду «Связь времен», Музею Фаберже, Департаменту культуры города Москвы, Фонду «Гала-Сальвадор Дали» в Фигерасе и мадридскому Национальному музею "Центр искусств королевы Софии" за самую большую привезенную коллекцию художника. На выставке представлено более 180 произведений: живопись, рисунки и гравюры. Это уникальная возможность для жителей и гостей столицы прикоснуться к прекрасному мировому искусству! Обязательно посетите, выставка продлится до 25 марта», — поделилась эмоциями Татьяна Навка.

«Вчера в "Манеже" открылась уникальнейшая выставка Сальвадора Дали. Очень советую. Это масштабно. Единственное, до сих пор не могу привыкнуть к этому новому общеевропейскому тренду на освещение в стиле "в темноте горит лайтбокс". Знаю, что прогрессивно и так делают ведущие выставочные пространства мира, но привыкнуть пока не могу. Так же было на Фриде Кало. А вам как больше нравится смотреть живопись? В темноте или при общем свете?», — написала в Instagram Ксения Собчак.

Выставка работает в ЦВЗ «Манеж» до 25 марта 2020 года.

Фото и видео: Instagram, пресс-служба — Арина Гордеева, Евгений Смирнов

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