Навка с Песковым, Куценко и другие звезды на премьере фильма «Одна»

Среди звездных гостей можно было увидеть Татьяну Навку и Дмитрия Пескова, Гошу Куценко, Веру Сотникову, Викторию Дайнеко, Жасмин, Анну Старшенбаум, Анну Котову-Дерябину, Анну Чурину, Ольгу Кабо, Артемия Каташинского, Яну Поплавскую, Олесю Судзиловскую, Егора Корешкова, Михаила Тройника, Кузьму Сапрыкина, Эвелину Бледанс, Юрия Чурсина, Дмитрия Хрусталева, Олега Верещагина и многих других.

Ленту «Одна», основанную на реальных событиях, представили режиссер Дмитрий Суворов и актеры Надежда Калеганова, Виктор Добронравов, Максим Иванов, Ян Цапник, Никита Тарасов и другие.

В сюжете картины — история о молодоженах Ларисе и Владимире Савицких, которые 24 августа 1981 ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки самолет столкнулся с другим летающим судном и развалился на куски на высоте более 5 километров над землей. Выжить не должен был никто… но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Она должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек.