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Навка с мужем и дочкой, Тарасова, Арбенина, Зара и другие звезды поздравили Авербуха с юбилеем творческой деятельности

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка

Фото: Пресс-служба
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В Москве состоялось гала-шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха».

В минувшие выходные, 6 и 7 апреля, на ледовой арене Лужников состоялось гала-шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». Татьяна Тарасова, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Аделина Сотникова, Екатерина Гордеева, Наталья Подольская, Зара, Юлия Ковальчук, Диана Арбенина, Евгений Петросян и многие другие звезды поддержали любимого фигуриста и поздравили его с юбилеем творческой деятельности.

Татьяна Тарасова и Илья Авербух

Фото: Пресс-служба

«15 лет — это очень долгий путь. Путь, который я могу назвать счастливым, который дал мне возможность самореализации, он подарил мне лучших фигуристов, с которыми за эти годы мы уже стали одной семьей. Это действительно большое чудо, и я счастлив, что оно было в моей жизни. Но сейчас нужно идти дальше и,конечно, все новое немного пугает, но, думаю, что найду силы и вдохновение для следующих проектов. Сегодня в Лужниках нам удалось собрать такой уникальный состав, которому может позавидовать любое ледовое шоу. Это лучшие из лучших — фигуристы, с которыми мы уже давно вместе и те, кто еще только начинает свой путь в фигурном катании, но я уверен, что уже через несколько лет, они станут новыми звёздами. 15 лет назад Никита Кацалапов выступал в моем первом ледовом шоу, он был тогда еще совсем юным, и вот сейчас мы рады видеть его в числе наших титулованных участников. За 15 лет мы действительно прошли длинную дорогу, и в 2004 году, когда практически все фигуристы уже переехали в Америку, невозможно было представить, что у нас все получится, и буквально за несколько лет удастся вернуть фигурное катание в один из самых популярных у зрителей видов спорта», — признался Илья Авербух.

Илья Авербух

Фото: Пресс-служба

На ледовой арене Лужников появились самые титулованные фигуристы мира, от Екатерины Гордеевой, выигравшей свою первую олимпийскую медаль в 1988 году, до звезд чемпионата мира этого года, а также участников проекта «Ледниковый период. Дети».

В зале был замечен Дмитрий Песков с тещей и дочкой: они пришли посмотреть на выступление Татьяны Навки.

Дмитрий Песков с тещей и дочкой

Фото: Пресс-служба

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Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба

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