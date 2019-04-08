Навка с мужем и дочкой, Тарасова, Арбенина, Зара и другие звезды поздравили Авербуха с юбилеем творческой деятельности

«15 лет — это очень долгий путь. Путь, который я могу назвать счастливым, который дал мне возможность самореализации, он подарил мне лучших фигуристов, с которыми за эти годы мы уже стали одной семьей. Это действительно большое чудо, и я счастлив, что оно было в моей жизни. Но сейчас нужно идти дальше и,конечно, все новое немного пугает, но, думаю, что найду силы и вдохновение для следующих проектов. Сегодня в Лужниках нам удалось собрать такой уникальный состав, которому может позавидовать любое ледовое шоу. Это лучшие из лучших — фигуристы, с которыми мы уже давно вместе и те, кто еще только начинает свой путь в фигурном катании, но я уверен, что уже через несколько лет, они станут новыми звёздами. 15 лет назад Никита Кацалапов выступал в моем первом ледовом шоу, он был тогда еще совсем юным, и вот сейчас мы рады видеть его в числе наших титулованных участников. За 15 лет мы действительно прошли длинную дорогу, и в 2004 году, когда практически все фигуристы уже переехали в Америку, невозможно было представить, что у нас все получится, и буквально за несколько лет удастся вернуть фигурное катание в один из самых популярных у зрителей видов спорта», — признался Илья Авербух.