Навка и Песков, Ковальчук и Чумаков, другие звездные пары и не только оценили новую комедию Кеосаяна

Накануне вечером звезды собрались на премьере новой работы известного режиссера Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!». На красной дорожке появилось множество знаменитостей, но все внимание к себе приковали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, впервые за долгое время вышедшие в свет вместе.

Многие другие гости мероприятия также привели с собой возлюбленных: Катерина Шпица позировала с новоиспеченным женихом Русланом Пановым, Юлия Ковальчук — с мужем Алексеем Чумаковым. В зале также была замечена гражданская супруга Тиграна Кеосаяна — главный редактор ИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она же стала автором сценария нового фильма своего избранника.