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Навка и Песков, Ковальчук и Чумаков, другие звездные пары и не только оценили новую комедию Кеосаяна

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков

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29 октября в новом московском концертном зале «Зарядье» состоялась премьера романтической комедии Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!».

Накануне вечером звезды собрались на премьере новой работы известного режиссера Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!». На красной дорожке появилось множество знаменитостей, но все внимание к себе приковали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, впервые за долгое время вышедшие в свет вместе.

Многие другие гости мероприятия также привели с собой возлюбленных: Катерина Шпица позировала с новоиспеченным женихом Русланом Пановым, Юлия Ковальчук — с мужем Алексеем Чумаковым. В зале также была замечена гражданская супруга Тиграна Кеосаяна — главный редактор ИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она же стала автором сценария нового фильма своего избранника.

По сюжету комедии строитель Дима (в исполнении Алексея Демидова) пытается завоевать сердце красавицы Вари (в исполнении Катерины Шпицы), на которую претендует перспективный москвич. В то же время кавказец Берик мечтает жениться и уехать в США, но из Штатов любоваться Крымским мостом по его объявлению приехала не самая завидная пассия. Наконец, сам мост неплохо было бы достроить…

Фильм в прокате уже с 1 ноября. Купить билеты можно здесь.

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