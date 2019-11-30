Навка, Чернышев, Загитова и другие звезды открыли ГУМ-каток
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Вечером 29 ноября в Москве на Красной площади витал дух праздника и волшебства, ведь именно здесь в пятницу открылся главный каток столицы. По традиции, открытие ледовой площадки прошло с размахом — Татьяна Навка, Петр Чернышев и Алина Загитова показали фрагменты из новой постановки «Спящая красавица», которую готовят к Новому году.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Среди первых гостей были замечены Катерина Шпица с возлюбленным Русланом Пановым и сыном Германом, Алла Михеева, Юлия Хлынина, Татьяна Михалкова и многие другие звезды.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Отметим, что ГУМ-каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:30 с 30 ноября 2019 года до 1 марта 2020 года.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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