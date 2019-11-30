Навка, Чернышев, Загитова и другие звезды открыли ГУМ-каток

Вечером 29 ноября в Москве на Красной площади витал дух праздника и волшебства, ведь именно здесь в пятницу открылся главный каток столицы. По традиции, открытие ледовой площадки прошло с размахом — Татьяна Навка, Петр Чернышев и Алина Загитова показали фрагменты из новой постановки «Спящая красавица», которую готовят к Новому году.