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Навка, Чернышев, Загитова и другие звезды открыли ГУМ-каток

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Петр Чернышев, Алина Загитова, Татьяна Навка

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

29 ноября состоялось торжественное открытие катка в самом сердце Москвы.

Вечером 29 ноября в Москве на Красной площади витал дух праздника и волшебства, ведь именно здесь в пятницу открылся главный каток столицы. По традиции, открытие ледовой площадки прошло с размахом — Татьяна Навка, Петр Чернышев и Алина Загитова показали фрагменты из новой постановки «Спящая красавица», которую готовят к Новому году.

Петр Чернышев, Алина Загитова и Татьяна Навка

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Среди первых гостей были замечены Катерина Шпица с возлюбленным Русланом Пановым и сыном Германом, Алла Михеева, Юлия Хлынина, Татьяна Михалкова и многие другие звезды.

Катерина Шпица с возлюбленным и сыном

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Отметим, что ГУМ-каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:30 с 30 ноября 2019 года до 1 марта 2020 года.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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