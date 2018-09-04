Наташа Поли, Яна Рудковская, Ксения Собчак и другие звезды на масштабной вечеринке Vogue Fashion's Night Out

Минувшим вечером в Москве отгремел десятая юбилейная вечеринка Vogue Fashion's Night Out. Созданный по совместной инициативе всех мировых изданий Vogue, проект Fashion’s Night Out стал ожидаемым мероприятием, открывающим новый модный и светский сезон.

В этом году столичные универмаги ЦУМ, «Цветной» и «Модный сезон» до полуночи развлекали своих гостей, среди которых было множество знаменитостей всех возрастов — от Стеши Маликовой и Лизы Песковой до Полины Гагариной, Яны Рудковской, Дарьи Мороз, Марии Шумаковой и других.