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Наташа Поли, Яна Рудковская, Ксения Собчак и другие звезды на масштабной вечеринке Vogue Fashion's Night Out

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Федорова, Наташа Поли и Алла Вербер

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4 сентября в столице прошел ежегодный праздник моды и шопинга, организованный журналом Vogue Russia.

Минувшим вечером в Москве отгремел десятая юбилейная вечеринка Vogue Fashion's Night Out. Созданный по совместной инициативе всех мировых изданий Vogue, проект Fashion’s Night Out стал ожидаемым мероприятием, открывающим новый модный и светский сезон.

В этом году столичные универмаги ЦУМ, «Цветной» и «Модный сезон» до полуночи развлекали своих гостей, среди которых было множество знаменитостей всех возрастов — от Стеши Маликовой и Лизы Песковой до Полины Гагариной, Яны Рудковской, Дарьи Мороз, Марии Шумаковой и других.

Главный редактор Vogue Russia Маша Федорова и официальный посол «Модной ночи»-2018, российская топ-модель Наташа Поли, проследовали по всем точкам маршрута, где с удовольствием сфотографировались с гостями, оценили свежие коллекции, встретились с отечественными дизайнерами и блогерами, а также представили созданные специально для проекта аксессуары.

Фото: пресс-служба

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