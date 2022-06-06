Наталья Земцова, Ольга Ушакова и другие знаменитости на премьере фильма

В сюжете фильма — история о Кощее, который уже триста лет не может найти себе невесту. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного — смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь...

Картину представили режиссер Роман Артемьев, продюсер Вадим Сотсков, актеры Владимир Сычев, Екатерина Тарасова, Ирина Савина и другие члены съемочной группы проекта.

Среди звездных гостей можно было увидеть Данила Стеклова и Надежду Лумпову с сыном, Никиту Тарасова с семьей, Ольгу Ушакову с дочерью, Наталью Земцову с сыном, Риту Крон с семьей, Варвару Бирюкову, Еву Смирнову, Валерию Манькову, Светлану Турилову и многих других.

В широкий прокат мультипликационный фильм «Кощей. Похититель невест» выйдет 9 июня.