Наталья Водянова, Рита Ора, Эльза Хоск и другие знаменитости на благотворительном вечере фонда «Обнаженные сердца»

Ведущей стала модель Петра Немкова. Ее коллега Наталья Водянова и певица Рита Ора в украшениях Chopard представили ценные лоты на аукционе — эксклюзивную модель туфель René Caovilla для Chopard, встреча с Элтоном Джоном, общение с футболистом Неймаром и даже поездку в Карелию.

Звездам удалось собрать 900 000 евро, их планируется потратить на нужды детей с особенностями развития и их семьям.