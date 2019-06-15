Наталья Водянова, Рита Ора, Эльза Хоск и другие знаменитости на благотворительном вечере фонда «Обнаженные сердца»

В минувший четверг, 13 июня, на берегу Женевского озера состоялся благотворительный ужин «Таинственный сад», организацией которого занялись попечители Фонда «Обнаженные сердца» Фредерик Полсен и Ольга Литвинюк. На территории Замка Коппе в швейцарском кантоне Во собрались Наталья Водянова, Рита Ора, Эльза Хоск и другие знаменитости.
Ведущей стала модель Петра Немкова. Ее коллега Наталья Водянова и певица Рита Ора в украшениях Chopard представили ценные лоты на аукционе — эксклюзивную модель туфель René Caovilla для Chopard, встреча с Элтоном Джоном, общение с футболистом Неймаром и даже поездку в Карелию.
Звездам удалось собрать 900 000 евро, их планируется потратить на нужды детей с особенностями развития и их семьям.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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