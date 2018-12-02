Наталья Водянова, Мария Кожевникова и другие звезды побывали на вручении премии Golden Unicorn Awards

Вчера, 1 декабря, в бальном зале отеля Sheraton Grand Park Lane в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения наград победителям Golden Unicorn Awards — ежегодной премии, отражающей кросскультурную миссию Недели российского кино Russian Film Week по построению моста между англоязычным миром и русским народом.
Гостями церемонии стали Наталья Водянова, Ольга Куриленко, Лен Блаватник, Брайан Кокс, Гарри Блейн, принцесса Коринна цу Сан-Витгенштейн, Алексей Серебряков, Данила Козловский, Мария Кожевникова, Ирина Горбачева, Алексей Учитель, Марина Зудина, Александра Толстой, Джо Альварес, Виктория Якубовская и другие знаменитости. В роли ведущего выступил популярный российский писатель Александр Цыпкин.
Перед началом церемонии состоялся торжественный ужин и благотворительный аукцион, проведенный при поддержке фонда «Обнаженные сердца». Во время аукциона было продано шесть лотов на общую сумму 160 тысяч фунтов стерлингов (более 13 миллионов рублей — прим.ред.). «Я рада, что «Неделя российского кино» приносит такое разнообразие русской культуры в Великобританию, и мы в Фонде помощи детям «Обнаженные сердца» очень благодарны за возможность стать бенефициаром благотворительного аукциона Премии «Золотой единорог». Искусство кино давно идет рука об руку с благотворительностью и я счастлива, что сегодня оно позволяет нам развивать службы сопровождения для семей, воспитывающих детей с особенностями развития в России», — рассказала основатель Фонда всемирно известная модель и филантроп Наталья Водянова.
Всего на премии The Golden Unicorn Awards были представлены девять номинаций, победители в которых получили статуэтки в форме единорогов, выполненные из богемского хрусталя с 24-каратным золотым напылением.
Лауреатами премии в этом году стали:
- Лучший фильм – «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов», режиссер Александр Хант.
- Лучший сценарий — «Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов», автор сценария Алексей Бородачев
- Лучший актер — Евгений Ткачук («Как Витька-чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов»)
- Лучшая актриса — Ирина Старшенбаум («Лето»)
- Лучший восходящий талант —Тимофей Жалнин , режиссер фильма «Двое
- Лучший документальный фильм — «INTOнация большой Одессы», режиссер Александр Бруньковский
- Лучший короткометражный фильм — «Знак», режиссеры Светлана Самошина, Анна Арушанян
- Лучший игровой фильм на российскую тематику — «Серхио и Сергей», режиссер Эрнесто Даранас (Испания, Куба)
- Лучший документальный фильм на российскую тематику — «Война снайпера», режиссер Ольга Шехтер (США, Украина, Россия)
««Золотой Единорог» за три года своего существования уже стал важной датой в календаре, как российском, так и британском. «На фоне непростых отношений России и Великобритании в сфере политики, именно кино и культура являются связующими наши страны звеньями. Через фильмы, образы и живое общение с создателями картин иностранные зрители смогут увидеть настоящую Россию и составить собственное мнение о ней», — сказал основатель и генеральный продюсер Golden Unicorn Awards Филип Перкон.
Президент Международного жюри премии, британский актер Брайан Кокс, отметил высокий уровень номинантов: «В этом году особая честь - участвовать в Неделе российского кино и премии «Золотой Единорог». Учитывая политическую ситуацию, важно поддерживать и укреплять наши культурные связи. Фильмы, которые я видел за последнюю неделю, были потрясающими, они сделаны на необычайно высоком уровне, такого уровня я не видел в течение долгого времени. Выбор нашего жюри был очень тяжелым».
Вечер завершился выступлением официальной группы Каннского кинофестиваля The Penelopes, российского блюзмена Евгения Маргулис и экс-солиста группы Uriah Heep Кена Хенсли.
Фото: пресс-служба
Текст: Наталья Емельянова