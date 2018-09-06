Наталья Шкулева, Полина Киценко и другие на открытии выставки в Третьяковской галерее

Новый выставочный сезон в одном из крупнейших российских музеев, Третьяковской галерее, начался с важного международного межмузейного проекта — выставки произведений Ильи и Эмилии Кабаковых. За годы деятельности художники провели более 500 персональных выставок на самых престижных площадках мира. Настоящий показ — первая масштабная ретроспектива Кабаковых. Проект, над которым Третьяковская галерея работала вместе с галереей Тейт Модерн и Государственным Эрмитажем, уже был представлен в Лондоне и Санкт-Петербурге со своими особенностями экспозиции и составом экспонатов.
С работами Ильи и Эмилии Кабаковых в этот вечер пришли ознакомиться Артем Королев, Алена Долецкая, Полина Киценко, Ксения Чилингарова, Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Миранда Мирианашвили, Божена Рынска и многие другие.
Партнером открытия выступил легендарный армянский коньяк АРАРАТ. Вдохновляясь авангардными произведениями и подчеркивая свою связь с искусством, АРАРАТ создал изысканные коктейли, которыми угощали преданных почитателей прекрасного: АРАРАТ «Backtage» и АРАРАТ «Cascade», а ценители крепких напитков в чистом виде наслаждались многогранным и ярким вкусом 6-летнего коньяка АРАРАТ «Ани».
Как отметила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, для музея эта выставка особенно важна. «В будущее возьмут не всех» — первая экспозиция Кабаковых в галерее: «Мы проводим первую выставку самого известного в мире русского художника и восстанавливаем тем самым историческую справедливость. Настоящий проект, наконец громко озвученный в России, — оммаж великому художнику, приуроченный к его 85-летию».
Произведения Кабаковых посвящены универсальным, понятным каждому человеку чувствам — страху, надежде, мечте. Многие из них переносят зрителей «назад в СССР», в мир коммунальных квартир и «мест общего пользования», об обитателях которых рассказывают оставленные ими следы: личные вещи, бытовые предметы, рисунки, картины, тексты. Инсталляции Кабаковых предполагают полное погружение зрителя в среду, формируемую специально сконструированным пространством, в котором важную роль играют не только картины, тексты и предметы, но и архитектура, цвет стен, свет, звук.
Название проекта «В будущее возьмут не всех» заимствовано у одной из самых важных инсталляций, занимающей центральное место в экспозиции. На выставке представлены произведения, охватывающие период почти в шесть десятилетий — от ранних работ Ильи Кабакова, выполненных до отъезда из СССР, до инсталляций, макетов и живописных серий последних лет.
Проект дает возможность широкому кругу зрителей познакомиться с творчеством Ильи и Эмилии Кабаковых, почувствовать, что современное искусство может вызывать невероятную эмоциональную вовлеченность, быть понятным и доступным. Именно это качество произведений Кабаковых, ясные пластические решения, мастерство художественного воплощения делают их высказывания актуальными для самой разной зрительской аудитории.
Выставка пройдет в здании Третьяковской галереи на Крымском валу с 7 сентября 2018 года по 13 января 2019 года.
Фото: пресс-служба