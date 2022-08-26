Наталья Рудова, Владимир Яглыч и другие звезды на премьере сериала «Жизнь по вызову»

Картину, рассказывающую об изнанке индустрии секс-услуг, представили создатели проекта Сарик и Гевонд Андреасяны и актеры сериала Лиза Моряк, Наталья Рудова и Янина Студилина, Виктория Богатырева, Анна Чурина, Сергей Комаров. Первые две серии проекта стали доступны в онлайн-кинотеатре KION с 25 августа.

Среди звездных гостей, посетивших премьеру, можно было увидеть Алену Бабенко, Владимира Яглыча, Викторию Лопыреву, Марка Богатырева, Софью Каштанову, Татьяну Геворкян, Алику Смехову, Эвелину Бледанс, Михаила Тройника, Романа Маякина, Романа Архипова, Катерину Ковальчук, Катю Кабак, Ирину Чайковскую, Джаника Файзиева, Ирину Йовович, Дарью Повереннову, Дарью Михалкову, Алису Толкачеву, Александра Энберта, Аксинью Гог, Александра Черкасова-Служителя, Анну Пескову и многих других представителей отечественного шоу-бизнеса.