Наталья Рудова, Мария Шалаева, Марина Кравец и другие звезды посетили премьеру сериала «Бихэппи»

«Наш сериал — о людях, которые должны быть счастливы, могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. О том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздрае. Мне "БИХЭППИ" дорог тем, что мы снова встретились с прекрасной командой — сценаристкой и креативным продюсером Ирой Аркадьевой и оператором Ильей Овсеневым, с ними мы уже работали над "Сладкой жизнью". Дорог тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история», — рассказал режиссер.

По сюжету сериала, в Москву из Америки возвращается талантливый доктор Аркадий. Здесь ему светит должность медицинского директора частной клиники, но на новом месте работы Аркадий обнаруживает себя в самом эпицентре интриг между врачами и высокопоставленными пациентами. Шуре — жене Аркаши — пришлось оставить свой маленький бизнес за океаном и ехать за любимым мужем в нелюбимую страну. Талантливый врач, хорошая мать, а также богатый бездельник и другие люди, чья жизнь лишь со стороны выглядит идеальной, находятся в вечном поиске ответа на вопрос, что же такое счастье. Главные роли достались артисту театра «Современник» Шамилю Хаматову, Александру Палю, Марине Васильевой, Марие Шалаевой, Марусе Фоминой.