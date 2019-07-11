logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Наталья Рудова, Мария Шалаева, Марина Кравец и другие звезды посетили премьеру сериала «Бихэппи»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Наталья Рудова

Фото: Пресс-служба
В московской библиотеке Community состоялась премьера сериала о жизни тридцатилетних «Бихэппи».

В среду, 10 июля, в библиотеке Community состоялась премьера драматической комедии «БИХЭППИ» — сериала о поколении тридцатилетних. Наталья Рудова, Мария Шалаева, Александр Паль, Александр Кузнецов, Ясмина Омерович и другие звезды первыми увидели работу режиссера Андрея Джунковского, известного своей работой «Сладкая жизнь».

Маруся Фомина пришла с мужем Алексеем Киселевым, а креативный продюсер сериала Аркадий Водахов — с супругой Мариной Кравец.

Марина Кравец и Аркадий Водахов

Фото: Пресс-служба

«Наш сериал — о людях, которые должны быть счастливы, могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. О том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздрае. Мне "БИХЭППИ" дорог тем, что мы снова встретились с прекрасной командой — сценаристкой и креативным продюсером Ирой Аркадьевой и оператором Ильей Овсеневым, с ними мы уже работали над "Сладкой жизнью". Дорог тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история», — рассказал режиссер.

По сюжету сериала, в Москву из Америки возвращается талантливый доктор Аркадий. Здесь ему светит должность медицинского директора частной клиники, но на новом месте работы Аркадий обнаруживает себя в самом эпицентре интриг между врачами и высокопоставленными пациентами. Шуре — жене Аркаши — пришлось оставить свой маленький бизнес за океаном и ехать за любимым мужем в нелюбимую страну. Талантливый врач, хорошая мать, а также богатый бездельник и другие люди, чья жизнь лишь со стороны выглядит идеальной, находятся в вечном поиске ответа на вопрос, что же такое счастье. Главные роли достались артисту театра «Современник» Шамилю Хаматову, Александру Палю, Марине Васильевой, Марие Шалаевой, Марусе Фоминой.

Подписчики платформы ТНТ-Premier могут посмотреть первые три серии «Бихэппи» уже сейчас.

Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...