Наталья Подольская вывела Владимира Преснякова на чистую воду

В ресторане грузинской кухни «Такахули» в центре Москвы прошла презентация нового шоу Натальи Подольской. YouTube-шоу «Ваша Наташа» — это разговор о детях, истории из жизни, проблемы и переживания на тему воспитания. Звездные гости поделятся с Наташей своими воспоминаниями из детства, а также с тем, какие вопросы встают перед ними во взрослой семейной жизни. На примере звездных родителей исполнительница разбирает различные жизненные ситуации. В дополнении к рассказам их анализирует известный врач-психолог Марк Бартон, который дает свои рекомендации, а также помогает выстроить линию поведения.

Примечательно, что главным героем первого выпуска стал не кто иной, как супруг Натальи, Владимир Пресняков. Разговор у мужа и жены получился очень глубоким, неординарным и местами даже острым. Наталье удалось вывести Владимира на чистую воду. В эфире звездные супруги обсудили темы воспитания сыновей и даже первый сексуальный опыт исполнителя, связанный с курьезной историей.