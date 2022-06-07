Наталья Подольская, Анита Цой и другие звезды на ежегодном концерте академии «Summer music joy 2022»
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Фото: Сергей Виноградов
Участие в интенсиве — это самый действенный способ закрепить знания, полученные за год. Ровно неделю длились насыщенные занятия, на которых взрослые и дети активно делились накопленным творческим багажом. Интенсив, похожий на короткую лагерную смену, потребовал от его участников максимальной концентрации и взаимодействия.
На мастер-классы к ребятам также приезжали известные артисты и продюсеры. В стенах знаменитого «Тон ателье», где проходили занятия, с рассказами о профессиональном и личном опыте выступили Анита Цой, Александр Маршал, Брендон Стоун, Марк Тишман, Мариам Мерабова, Алексей Кортнев, Этери Бериашвили.
Фото: пресс-служба
Поддержать юных артистов на финальном отчетном концерте пришли многие знаменитости. Ведущие мероприятия Жан Милимеров и Ольга Задонская, звездные исполнители Наталья Подольская, Денис Клявер, Анастасия Спиридонова, Маргарита Позоян и другие. Также на итоговом мероприятии напутственной речью выступили дирижер Сергей Жилин (народный артист России, руководитель оркестра «Фонограф»), музыкальный продюсер «Голоса» Наталья Шамиладзе, поэт и автор гимна академии Татьяна Рогозина.
Фото: Сергей Виноградов
Но главным гостем финального концерта стал телеведущий Юрий Николаев. Он подчеркнул, что очень благодарен своим друзьям, которые помогают развиваться юным талантам, и преподавателям академии. Но особенно благодарен родителям, которые вкладывают столько сил в воспитание детей.
Концерт завершился любимой всеми песней «Когда ты станешь большим» в исполнении Дениса Клявера. Присутствующие с удовольствием подхватили композицию и допели ее вместе с певцом.
Фото: Сергей Виноградов