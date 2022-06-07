Наталья Подольская, Анита Цой и другие звезды на ежегодном концерте академии «Summer music joy 2022»

Участие в интенсиве — это самый действенный способ закрепить знания, полученные за год. Ровно неделю длились насыщенные занятия, на которых взрослые и дети активно делились накопленным творческим багажом. Интенсив, похожий на короткую лагерную смену, потребовал от его участников максимальной концентрации и взаимодействия.

На мастер-классы к ребятам также приезжали известные артисты и продюсеры. В стенах знаменитого «Тон ателье», где проходили занятия, с рассказами о профессиональном и личном опыте выступили Анита Цой, Александр Маршал, Брендон Стоун, Марк Тишман, Мариам Мерабова, Алексей Кортнев, Этери Бериашвили.